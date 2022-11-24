Глава Минцифры Чувашии уволилась из-за сына, который ел сырое мясо и умывался кровью
Подросток обещал одноклассникам устроить над ними расправу, а дома у него нашли кружку со свастикой
24 ноября 2022, 15:22, Илья Звягинцев
Министр цифрового развития Чувашии Кристина Майнина ушла в отставку по собственному желанию из-за скандала, связанного с её сыном. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в социальных сетях появились видеозаписи, на которых подросток ест сырое мясо, а также делится впечатлениями от умывания кровью.
Одноклассники заявили, что он обещал устроить им кровавую расправу, а дома у ребёнка нашли кружку со свастикой.
Сама Майнина объяснила поведение сына тем, что он просто хотел привлечь к себе внимание.
В правительстве региона отставку чиновницы приняли, но отметили, что теряют высококачественного специалиста.
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