Глава Минцифры Чувашии уволилась из-за сына, который ел сырое мясо и умывался кровью

Подросток обещал одноклассникам устроить над ними расправу, а дома у него нашли кружку со свастикой

24 ноября 2022, 15:22, Илья Звягинцев

Министр цифрового развития Чувашии Кристина Майнина ушла в отставку по собственному желанию из-за скандала, связанного с её сыном. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в социальных сетях появились видеозаписи, на которых подросток ест сырое мясо, а также делится впечатлениями от умывания кровью.

Одноклассники заявили, что он обещал устроить им кровавую расправу, а дома у ребёнка нашли кружку со свастикой.

Сама Майнина объяснила поведение сына тем, что он просто хотел привлечь к себе внимание.

В правительстве региона отставку чиновницы приняли, но отметили, что теряют высококачественного специалиста.

Мать согласилась взять более 500 тысяч рублей от депутата, сбившего её ребёнка

Мать согласилась взять более 500 тысяч рублей от депутата, сбившего её ребёнка

Комментарии
    Новости партнеров