Главы МИД России и Украины встретятся 10 марта на дипломатическом форуме в Турции

10 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проведут встречу на дипломатическом форуме в турецкой Анталье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.

Встреча пройдёт с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Ранее он подтверждал готовность провести встречу в Анталье, а также рассказывал, что её проведут в трёхстороннем формате.