Главы МИД России и Украины встретятся 10 марта на дипломатическом форуме в Турции
Встреча пройдёт с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу
10 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проведут встречу на дипломатическом форуме в турецкой Анталье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД России Марию Захарову.
Встреча пройдёт с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Ранее он подтверждал готовность провести встречу в Анталье, а также рассказывал, что её проведут в трёхстороннем формате.
«В соответствии с достигнутой договорённостью в ходе телефонного разговора президентов России и Турции, по инициативе турецкого лидера на полях Анталийского дипломатического форума планируется контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулебы с участием министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу», — сказала Захарова.