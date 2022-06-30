Не пейте: Путин красиво ответил на предложение «большой семёрки» раздеться

29 июня во время встречи с журналистами в Туркмении Владимир Путин прокомментировал выпады лидеров G7 по поводу фотографий президента России с голым торсом и сожаления премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что глава нашего государства не женщина, пишет kremlin.ru.

Журналисты спросили российского президента, как он относится к тому, что глава канадского правительства Джастин Трюдо предложил скинуть пиджаки и быть круче, чем Путин.

Лидер России заявил, что не знает, как они хотели раздеться: до пояса или, наоборот, ниже пояса. «Но, думаю, что это было бы отвратительное зрелище в любом случае», — предположил Владимир Путин.

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Он вспомнил фразу Пушкина о красе ногтей и предложил своим западным коллегам гармонично развивать душу и тело. А также отказаться от вредных привычек, не злоупотреблять алкоголем, заняться физкультурой и спортом.

«Они все лидеры, значит, есть характер. И если они захотят, они нужного успеха, безусловно, добьются. Но нужно работать над собой. А то, что они об этом говорят, это уже хорошо, за это похвалю», — подытожил эту тему президент Путин.

Также глава РФ отреагировал на заявление Бориса Джонсона, что если бы наш президент был женщиной, он не начал бы «эту безумную войну мачо». И что спецоперация России на Украине «идеальный пример токсичной маскулинности».

Здесь Владимир Путин вспомнил другого премьер-министра Великобритании — Маргарет Тэтчер, которая, не задумываясь, развязала войну в тысячах милей от Англии у берегов Аргентины на Фолклендских островах.

«Вот женщина приняла решение о начале военных действий. Где эти Фолклендские острова и где Британия. И продиктовано это ничем иным, как имперскими амбициями, подтверждением своего имперского статуса», — сказал российский президент.

И добавил, что сравнение Джонсона в этом случае некорректно.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тоже образно выразился в отношении сожаления Джонсона, что Путин не женщина: «Старина Фрейд при жизни мечтал бы о таком объекте для исследований».