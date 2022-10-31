Пригожин попросил Генпрокуратуру ограничить доступ к YouTube в России

Бизнесмен Евгений Пригожин обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность YouTube, сообщила пресс-служба компании «Конкорд».

Всё дело в «информационной войне, направленной на очернение образа России в глазах пользователей», а также в публикуемых на видеохостинге фейках, русофобском контенте, призывах к свержению власти и «деструктивных материалах».

Пригожин также потребовал признать деятельность компании Google LLC на территории РФ нежелательной.

В Совфеде прокомментировали намерение основателя ЧВК «Вагнер». В беседе с «Подъёмом» сенатор Андрей Климов отметил, что в будущем у России появятся собственные аналоги YouTube. Но сейчас его блокировать нельзя, так как это «заденет миллионы наших людей, которые связаны с этой площадкой».

«Я не сторонник YouTube уж точно. Но от экстренной блокировки будут не только плюсы», — сказал он и добавил, что после блокировки будут способы обходить запреты, и они тоже «будут играть на руку западным спецслужбам».

Ранее Роскомнадзор высказался о блокировке Telegram в России.