РФ вышла из соглашения об облегченном посещении Курил японцами

Россия прекратила действие соглашения с Японией об облегчённом посещении Курил японскими гражданами, которые ранее жили на этих островах, а также договора о процедуре взаимных поездок. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Речь идёт о посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды — все они относятся к Сахалинской области. Уведомить японскую сторону о принятом решении должен МИД РФ.

Напомним, что в марте этого года Москва прекратила действие соглашения о безвизовых поездках на острова граждан Японии — тогда власти денонсировали договор о безвизовом обмене от 1991 года и о максимально облегчённых посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года.