Стало известно, почему Путин и Макрон сидели за таким длинным столом

Reuters со ссылкой на источники в окружении президента Франции Эммануэля Макрона объяснил, почему на встрече с Владимиром Путиным был использован четырёхметровый стол. Макрон перед поездкой к Путину отказался сдавать тест на коронавирус.

Как отмечают собеседники издания, именно для того, чтобы обезопасить главу государства, организаторы встречи использовали четырёхметровый стол. Макрона предупредили о том, что в случае отказа от ПЦР-теста ему придётся соблюдать строгую дистанцию.

Некоторые зарубежные СМИ увидели в таком отдалении политиков послание, которое Путин направил Европе. В социальных сетях длинный стол очень повеселил пользователей и стал объектом для создания мемов.