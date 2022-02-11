Стало известно, почему Путин и Макрон сидели за таким длинным столом
Несмотря на то, что некоторые СМИ искали в этом политический подтекст, у длинного стола было практическое применение
Reuters со ссылкой на источники в окружении президента Франции Эммануэля Макрона объяснил, почему на встрече с Владимиром Путиным был использован четырёхметровый стол. Макрон перед поездкой к Путину отказался сдавать тест на коронавирус.
Как отмечают собеседники издания, именно для того, чтобы обезопасить главу государства, организаторы встречи использовали четырёхметровый стол. Макрона предупредили о том, что в случае отказа от ПЦР-теста ему придётся соблюдать строгую дистанцию.
Некоторые зарубежные СМИ увидели в таком отдалении политиков послание, которое Путин направил Европе. В социальных сетях длинный стол очень повеселил пользователей и стал объектом для создания мемов.