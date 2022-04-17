В ЕК пригрозили России дефолтом из-за западных санкций

Сотни крупных компаний и тысячи специалистов отвернулись от страны, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

17 апреля 2022, 19:59

Санкции приведут к дефолту в России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.

«Каждую неделю санкции все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт рухнул на 70 процентов. По нашим прогнозам, ВВП рухнет на 11 процентов. Национальное банкротство России — лишь вопрос времени», — заявила политик.

По ее словам, сотни крупных компаний и тысячи специалистов отвернулись от страны.

Западные страны после начала военной спецоперации на Украине ввели несколько раундов жестких санкций, в том числе ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы.

Еще две страны ЕС закрыли свои порты для российских судов

Еще две страны ЕС закрыли свои порты для российских судов

Комментарии
    Новости партнеров