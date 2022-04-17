В ЕК пригрозили России дефолтом из-за западных санкций

Санкции приведут к дефолту в России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РИА Новости.

«Каждую неделю санкции все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт рухнул на 70 процентов. По нашим прогнозам, ВВП рухнет на 11 процентов. Национальное банкротство России — лишь вопрос времени», — заявила политик.

По ее словам, сотни крупных компаний и тысячи специалистов отвернулись от страны.

Западные страны после начала военной спецоперации на Украине ввели несколько раундов жестких санкций, в том числе ограничили возможности Банка России использовать золотовалютные резервы.