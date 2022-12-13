В Кремле определились с ответом России на потолок цен на нефть

Российские власти согласовали ответ на принятый Евросоюзом, США и Австралией потолок цен на российскую нефть. Об этом пишет «Ведомости».

Согласно документу, запрещается продажа нефти, если в контракте фигурирует страна-получатель, присоединившаяся к потолку цен. Кроме того, запрещается экспорт сырья, если в договоре лимит стоимости выступает в качестве условия или устанавливаются цены, равные потолку.

Отдельно в документе указан пункт, который позволяет обходить запреты на проведение сделок, но только при согласовании с правительством. Действие указа не распространяется на соглашения, которые были заключены до 5 декабря.

Документ вступит в силу со дня опубликования и будет действовать до 1 июля 2023 года. Предположительно, в будущем его могут продлить.

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Напомним, что с 5 декабря страны Евросоюза, США и Австралия ввели потолок цен на поставки российской нефти по морю на уровне 60 долларов за баррель. Эти страны также запретили своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги танкерам, перевозящим сырье по цене выше согласованного уровня.