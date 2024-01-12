Полмиллиона рублей украли у жителей Рубцовска мошенники, представившиеся операторами
Полицейские призвали быть бдительными
12 января 2024, 11:30, ИА Амител
Два жителя Рубцовска стали жертвами мошенников, которые представились сотовыми операторами. Об этом сообщили в МВД Алтайского края.
В первом случае мужчине 1962 года рождения позвонил неизвестный и убедил в необходимости смены тарифа, для чего попросил продиктовать SMS-код. Вскоре ему вновь позвонили незнакомцы и сообщили, что на имя горожанина оформлен кредит, который нужно погасить. Так мужчина перевел аферистам 40 тысяч рублей.
Во втором случае пострадала горожанка 1972 года рождения. Ей сообщили о необходимости продлить договор на пользование сим-картой, для чего нужно было также назвать код из SMS. Впоследствии горожанка узнала, что на нее оформили кредит на сумму более 500 тысяч рублей.
Полицейские призвали быть бдительными и никому не называть SMS-коды – даже работникам банков, сотовых операторов и госучреждений. "Схемы, которые используют мошенники, различны, но цель одна – похитить деньги", – предупредили в ведомстве.
11:36:28 12-01-2024
Люди не читали "Мастера и Маргариту"????? --------Никогда не разговаривайте с неизвестными
11:50:25 12-01-2024
Люди не читали "Мастера и Маргариту"????? --------Никогда не разговаривайте с неизвестными. А где в Рубцовске прочитать "Мастер и Маргарита" ?
11:57:16 12-01-2024
гость (11:50:25 12-01-2024) Люди не читали "Мастера и Маргариту"????? --------Никогда не... Библиотека... интернет.... У меня 2 книги. могу дать почитать.
11:58:52 12-01-2024
гость (11:50:25 12-01-2024) Люди не читали "Мастера и Маргариту"????? --------Никогда не... везде. в Рубцовске интернета нет? или книжных магазинов?
12:07:19 12-01-2024
Ведь они же знают, у кого есть пол миллиона. Про мои 50 тысяч тоже наверное знают, но они их меньше интересуют. А еще даже если нет денег сейчас могут кредит повесить удаленно. Сейчас можно весить на кого хочешь без личного его присутствия. Закон разрешает, для этого придумали электронную подпись. Очень удобно. В том числе, чтобы кредит повесить
12:19:00 12-01-2024
Гость (12:07:19 12-01-2024) Ведь они же знают, у кого есть пол миллиона. Про мои 50 тыся... Да. аналогично. никогда не звонили и не зарились на мои 10 тысяч)))
12:49:05 12-01-2024
Гость (12:07:19 12-01-2024) Ведь они же знают, у кого есть пол миллиона. Про мои 50 тыся... вот тоже любопытно,откуда информация поступает кому звонить ?
13:14:40 12-01-2024
мне позвонили я сразу честно сказал что у меня 15тыс. бросили трубку