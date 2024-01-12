НОВОСТИПроисшествия

Полмиллиона рублей украли у жителей Рубцовска мошенники, представившиеся операторами

Полицейские призвали быть бдительными

12 января 2024, 11:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Два жителя Рубцовска стали жертвами мошенников, которые представились сотовыми операторами. Об этом сообщили в МВД Алтайского края.

В первом случае мужчине 1962 года рождения позвонил неизвестный и убедил в необходимости смены тарифа, для чего попросил продиктовать SMS-код. Вскоре ему вновь позвонили незнакомцы и сообщили, что на имя горожанина оформлен кредит, который нужно погасить. Так мужчина перевел аферистам 40 тысяч рублей.

Во втором случае пострадала горожанка 1972 года рождения. Ей сообщили о необходимости продлить договор на пользование сим-картой, для чего нужно было также назвать код из SMS. Впоследствии горожанка узнала, что на нее оформили кредит на сумму более 500 тысяч рублей.

Полицейские призвали быть бдительными и никому не называть SMS-коды – даже работникам банков, сотовых операторов и госучреждений. "Схемы, которые используют мошенники, различны, но цель одна – похитить деньги", – предупредили в ведомстве.

Рубцовск Мошенники

Комментарии 8

Avatar Picture
Гость

11:36:28 12-01-2024

Люди не читали "Мастера и Маргариту"????? --------Никогда не разговаривайте с неизвестными

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:50:25 12-01-2024

Люди не читали "Мастера и Маргариту"????? --------Никогда не разговаривайте с неизвестными. А где в Рубцовске прочитать "Мастер и Маргарита" ?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:57:16 12-01-2024

гость (11:50:25 12-01-2024) Люди не читали "Мастера и Маргариту"????? --------Никогда не... Библиотека... интернет.... У меня 2 книги. могу дать почитать.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:58:52 12-01-2024

гость (11:50:25 12-01-2024) Люди не читали "Мастера и Маргариту"????? --------Никогда не... везде. в Рубцовске интернета нет? или книжных магазинов?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:07:19 12-01-2024

Ведь они же знают, у кого есть пол миллиона. Про мои 50 тысяч тоже наверное знают, но они их меньше интересуют. А еще даже если нет денег сейчас могут кредит повесить удаленно. Сейчас можно весить на кого хочешь без личного его присутствия. Закон разрешает, для этого придумали электронную подпись. Очень удобно. В том числе, чтобы кредит повесить

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:19:00 12-01-2024

Гость (12:07:19 12-01-2024) Ведь они же знают, у кого есть пол миллиона. Про мои 50 тыся... Да. аналогично. никогда не звонили и не зарились на мои 10 тысяч)))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:49:05 12-01-2024

Гость (12:07:19 12-01-2024) Ведь они же знают, у кого есть пол миллиона. Про мои 50 тыся... вот тоже любопытно,откуда информация поступает кому звонить ?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:14:40 12-01-2024

мне позвонили я сразу честно сказал что у меня 15тыс. бросили трубку

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров