Полмиллиона рублей украли у жителей Рубцовска мошенники, представившиеся операторами

Полицейские призвали быть бдительными

12 января 2024, 11:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Два жителя Рубцовска стали жертвами мошенников, которые представились сотовыми операторами. Об этом сообщили в МВД Алтайского края.

В первом случае мужчине 1962 года рождения позвонил неизвестный и убедил в необходимости смены тарифа, для чего попросил продиктовать SMS-код. Вскоре ему вновь позвонили незнакомцы и сообщили, что на имя горожанина оформлен кредит, который нужно погасить. Так мужчина перевел аферистам 40 тысяч рублей.

Во втором случае пострадала горожанка 1972 года рождения. Ей сообщили о необходимости продлить договор на пользование сим-картой, для чего нужно было также назвать код из SMS. Впоследствии горожанка узнала, что на нее оформили кредит на сумму более 500 тысяч рублей.

Полицейские призвали быть бдительными и никому не называть SMS-коды – даже работникам банков, сотовых операторов и госучреждений. "Схемы, которые используют мошенники, различны, но цель одна – похитить деньги", – предупредили в ведомстве.