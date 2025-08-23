Пожар произошел из-за удара молнии во время непогоды в Барнауле

За 22 августа на город выпало почти 20 мм осадков — около половины месячной нормы

23 августа 2025, 13:33, ИА Амител

Грозовые тучи над Барнаулом / Фото: amic.ru

Пожар произошел в результате удара молнии в Барнауле. Как сообщает пресс-центр мэрии, в результате непогоды зарегистрировано 11 происшествий различного характера, семь из которых уже устранили.

«Среди происшествий: падение деревьев и веток, аварийные отключения электроэнергии в девяти населенных пунктах в пригороде, один пожар в результате грозового разряда», – заявили в мэрии.

Пострадавших в результате инцидента нет. Сотрудники "Пригородных РЭС" работают над восстановлением электроэнергии на двух аварийных отключениях в пригороде Барнаула. Также ведутся работы по распилу и вывозу порубочных остатков упавших деревьев и веток.

Отмечается, что 22 августа на город выпало 18,6 мм осадков. Всего с начала августа в Барнауле выпало 111 мм осадков при норме 44 мм.