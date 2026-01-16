Приставы могут срезать с петель дверь в квартиру Ларисы Долиной в Хамовниках
Такой сценарий возможен, если народная артистка России не передаст ключи от апартаментов новой владелице
16 января 2026, 15:45, ИА Амител
Главное управление ФССП по Москве 12 января возбудило исполнительное производство в отношении певицы Ларисы Долиной. В течение пяти дней с этой даты артистка обязана освободить квартиру и передать ключи законному владельцу – Полине Лурье.
Если Долина не выполнит требование до 17 января добровольно, к делу подключатся приставы, и меры могут оказаться радикальными.
Как сообщил aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев, в случае неисполнения решения в установленный срок судебные приставы для соблюдения законности и правопорядка пригласят сотрудников полиции из ОВД "Хамовники", понятых, а также, возможно, представителя управляющей компании. Прибыв на место с исполнительным листом, они приступят к вскрытию квартиры.
«То, каким образом будут вскрыты двери, будет зависеть от сложности замков и конструкции двери. Приставы могут либо демонтировать замки, либо срезать двери с петель», – пояснил собеседник издания.
По его словам, для приобретателя выгоднее минимизировать ущерб имуществу. Как правило, достаточно подручных инструментов, чтобы вскрыть дверь. Если же установлены сложные замки, дверь снимут с петель, а новый собственник впоследствии установит другую.
Ситуация сложилась на фоне отъезда Ларисы Долиной за границу. Певица отправилась на отдых и не передала ключи Полине Лурье. По имеющимся данным, Долина планировала вернуться в РФ 20 января. Теперь ее отсутствие может ускорить принудительные меры со стороны ФССП.
16:01:54 16-01-2026
Потом заслуженная артистка скажет- я же предупреждала, что ключи в почтовом ящике.
16:02:37 16-01-2026
На фото кто из персонажей Долина, а кто Кудельман ?
16:17:15 16-01-2026
Понятые будут?
17:09:41 16-01-2026
"дверь снимут с петель"- Приставы в 90-х застряли? Даже дешевую китайскую дверь не снять с петель. Там по всему периметру стержни, входящие в дверную коробку.
18:32:03 16-01-2026
Самая захватывающая и интересная тема
20:16:11 16-01-2026
За чей счёт срежут дверь с петель в ущерб новой хозяйке квартиры и кому как не ей же предстоит раскошелиться на замену? Почему до сих пор не арестована своевольная продавщица, демонстративно игнорирующая решение суда?