Такой сценарий возможен, если народная артистка России не передаст ключи от апартаментов новой владелице

16 января 2026, 15:45, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: официальный телеграм-канал певицы / @dolinaofficial

Главное управление ФССП по Москве 12 января возбудило исполнительное производство в отношении певицы Ларисы Долиной. В течение пяти дней с этой даты артистка обязана освободить квартиру и передать ключи законному владельцу – Полине Лурье.

Если Долина не выполнит требование до 17 января добровольно, к делу подключатся приставы, и меры могут оказаться радикальными.

Как сообщил aif.ru заслуженный юрист России Иван Соловьев, в случае неисполнения решения в установленный срок судебные приставы для соблюдения законности и правопорядка пригласят сотрудников полиции из ОВД "Хамовники", понятых, а также, возможно, представителя управляющей компании. Прибыв на место с исполнительным листом, они приступят к вскрытию квартиры.

«То, каким образом будут вскрыты двери, будет зависеть от сложности замков и конструкции двери. Приставы могут либо демонтировать замки, либо срезать двери с петель», – пояснил собеседник издания.

По его словам, для приобретателя выгоднее минимизировать ущерб имуществу. Как правило, достаточно подручных инструментов, чтобы вскрыть дверь. Если же установлены сложные замки, дверь снимут с петель, а новый собственник впоследствии установит другую.

Ситуация сложилась на фоне отъезда Ларисы Долиной за границу. Певица отправилась на отдых и не передала ключи Полине Лурье. По имеющимся данным, Долина планировала вернуться в РФ 20 января. Теперь ее отсутствие может ускорить принудительные меры со стороны ФССП.



