Пробки в Барнауле достигли 9 баллов
Движение затруднено почти по всему городу
12 сентября 2023, 08:15, ИА Амител
Изображение: 2ГИС
Пробки в Барнауле утром 12 сентября достигли 9 баллов из 10, следует из данных 2ГИС.
Наибольшие трудности наблюдаются на проспекте Калинина, Павловском тракте, улице Власихинской и шоссе Ленточный бор.
Также сильно загружены Змеиногорский тракт, Красноармейский проспект, улицы Кутузова, Попова, Солнечная Поляна, Просторная, Юрина (от Попова до Малахова) и многие другие.
Обстановка на дорогах осложняется дождем, который идет все утро.
08:25:48 12-09-2023
Интересно, вот как влияет дождь на глухие пробки? город итак стоит, но у нас как дождь, или ни дай Бог, снег - всё, приехали, сразу движение встает.
10:38:06 12-09-2023
гость (08:25:48 12-09-2023) Интересно, вот как влияет дождь на глухие пробки? город итак... Элементарно! Ватсон! Покрытие становится скользкое, огромные лужи, видимость ухудшается и боковая в том числе. Скорость сбрасывают водители. Про снег надо разъяснять?
09:07:51 12-09-2023
зачем писать про пробки. Все занют что утро-вечет пробки. еще и дождь
21:43:29 12-09-2023
Инфраструктурный коллапс