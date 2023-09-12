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Пробки в Барнауле достигли 9 баллов

Движение затруднено почти по всему городу

12 сентября 2023, 08:15, ИА Амител

Изображение: 2ГИС
Изображение: 2ГИС

Пробки в Барнауле утром 12 сентября достигли 9 баллов из 10, следует из данных 2ГИС.

Наибольшие трудности наблюдаются на проспекте Калинина, Павловском тракте, улице Власихинской и шоссе Ленточный бор.

Также сильно загружены Змеиногорский тракт, Красноармейский проспект, улицы Кутузова, Попова, Солнечная Поляна, Просторная, Юрина (от Попова до Малахова) и многие другие.

Обстановка на дорогах осложняется дождем, который идет все утро.

Барнаул Транспорт Авто Пробки дорожное движение

Комментарии 4

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гость

08:25:48 12-09-2023

Интересно, вот как влияет дождь на глухие пробки? город итак стоит, но у нас как дождь, или ни дай Бог, снег - всё, приехали, сразу движение встает.

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Гость

10:38:06 12-09-2023

гость (08:25:48 12-09-2023) Интересно, вот как влияет дождь на глухие пробки? город итак... Элементарно! Ватсон! Покрытие становится скользкое, огромные лужи, видимость ухудшается и боковая в том числе. Скорость сбрасывают водители. Про снег надо разъяснять?

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Гость

09:07:51 12-09-2023

зачем писать про пробки. Все занют что утро-вечет пробки. еще и дождь

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Гость

21:43:29 12-09-2023

Инфраструктурный коллапс

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