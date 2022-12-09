Плитка для кухни: что будет в тренде в сезоне-2023

Естественность, эргономичность и минимализм — сегодня это, пожалуй, главные интерьерные тренды. А вот обилие деталей, вычурность и броские цвета уже неактуальны. Это касается не только мебели, но и отделочных материалов, в частности плитки. Основных правил тут два: покрытие должно быть качественным, а цветовые гаммы подобраны грамотно. Подробнее о современных трендах расскажем ниже.

Тренды сезона 2023

Вам предстоит ремонт, и вы собираетесь посетить магазин плитки в Москве или в любом другом городе, но не знаете, от чего отталкиваться? Ориентиром могут служить общемировые тенденции.

Имитация. В тренде — плитка под дерево, мрамор, натуральный камень, бетон и даже металл. Текстура может быть и гладкой, и грубой. Геометрия и объём. Геометрический орнамент и даже целые композиции из него пользуются огромной популярностью. Дело не только в необычности такого варианта, но и в том, что с его помощью помещение можно сделать объёмнее и даже создать 3D-эффект. Белый цвет. Это классика. Светлые оттенки считают беспроигрышными, поскольку они не «приедаются» и подходят ко всему. В моде и холодные голубоватые, и тёплые кремовые, и бежевые тона плитки.

Ультрамодными в нынешнем сезоне считают плитку непривычно большого размера, шестиугольную плитку, стилизацию под бетон и некоторые другие варианты. Если говорить о цветах, то в тренде морская волна, мох, камень, листва (оттенки весны и осени), терракот.

Немного о выборе

Одни клиенты, отправляясь в магазин, точно знают, что им нужна, например, плитка коллиано керама марацци, а другие и после нескольких часов просмотров и консультаций не могут определиться. Огромный выбор отделочных материалов вас ждёт в интернет-магазине «Плитка». Вы можете сделать заказ с доставкой на сайте или посетить торговые точки лично (наличие в вашем городе можно уточнить по телефону или непосредственно на сайте). При необходимости специалисты помогут с расчётами и выбором конкретных образцов для реализации вашего дизайн-проекта.

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