Продолжение "Фишера" о маньяке из Алтайского края вышло на Wink

Особое внимание в картине уделено природе Алтая и психологической напряженности расследования

29 мая 2026, 19:02, ИА Амител

"После Фишера. Инквизитор" / Фото: кадр из трейлера

На платформе Wink состоялась премьера нового детективного триллера "После Фишера. Инквизитор", действие которого разворачивается в Алтайском крае. Создатели проекта предлагают зрителям новую историю в знакомой вселенной сериала "Фишер", однако на этот раз расследование переносится в алтайский город, где происходит серия загадочных преступлений.

Главные роли в проекте исполнили Александр Петров и Юлия Снигирь. Новый сезон не является прямым продолжением предыдущей истории, но сохраняет общую атмосферу мрачного криминального триллера, основанного на реальных событиях.

В центре сюжета оказывается убийство дочери местного чиновника. Следствие приходит к выводу, что преступление может быть связано с другими нераскрытыми убийствами. За расследование берутся местный оперативник Белова и следователь Терехов из Барнаула. Одновременно в истории появляется загадочная девушка, выросшая вдали от цивилизации — в тайге, которая может оказаться связана с происходящими событиями.

Создатели сериала отмечают, что при работе над образом главного злодея использовались элементы реальной криминальной истории. Прототипом персонажа стал Виталий Манишин, которого в 2025 году признали виновным в убийстве 11 девушек на территории Алтайского края. По данным следствия, преступления были совершены в период с 1989 по 2000 год.

На протяжении многих лет Манишину удавалось избегать ответственности, однако в итоге расследование было доведено до суда. По приговору он получил 25 лет лишения свободы. Согласно решению суда, первые семь лет осужденный должен провести в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

Первые кадры сериала уже вызвали обсуждение среди зрителей. Авторы проекта сделали ставку на атмосферу глубинки, тревожное настроение и детально проработанную визуальную составляющую. Особое внимание в картине уделено природе Алтая и психологической напряженности расследования.