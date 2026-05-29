Продолжение "Фишера" о маньяке из Алтайского края вышло на Wink
Особое внимание в картине уделено природе Алтая и психологической напряженности расследования
29 мая 2026, 19:02, ИА Амител
На платформе Wink состоялась премьера нового детективного триллера "После Фишера. Инквизитор", действие которого разворачивается в Алтайском крае. Создатели проекта предлагают зрителям новую историю в знакомой вселенной сериала "Фишер", однако на этот раз расследование переносится в алтайский город, где происходит серия загадочных преступлений.
Главные роли в проекте исполнили Александр Петров и Юлия Снигирь. Новый сезон не является прямым продолжением предыдущей истории, но сохраняет общую атмосферу мрачного криминального триллера, основанного на реальных событиях.
В центре сюжета оказывается убийство дочери местного чиновника. Следствие приходит к выводу, что преступление может быть связано с другими нераскрытыми убийствами. За расследование берутся местный оперативник Белова и следователь Терехов из Барнаула. Одновременно в истории появляется загадочная девушка, выросшая вдали от цивилизации — в тайге, которая может оказаться связана с происходящими событиями.
Создатели сериала отмечают, что при работе над образом главного злодея использовались элементы реальной криминальной истории. Прототипом персонажа стал Виталий Манишин, которого в 2025 году признали виновным в убийстве 11 девушек на территории Алтайского края. По данным следствия, преступления были совершены в период с 1989 по 2000 год.
На протяжении многих лет Манишину удавалось избегать ответственности, однако в итоге расследование было доведено до суда. По приговору он получил 25 лет лишения свободы. Согласно решению суда, первые семь лет осужденный должен провести в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.
Первые кадры сериала уже вызвали обсуждение среди зрителей. Авторы проекта сделали ставку на атмосферу глубинки, тревожное настроение и детально проработанную визуальную составляющую. Особое внимание в картине уделено природе Алтая и психологической напряженности расследования.
20:18:57 29-05-2026
В тираж давно вышел этот Петров, абсолютно трешевый актер.
21:39:38 29-05-2026
Он ещё до тюрьмы не доехал, а фильм уже вышел
09:53:58 30-05-2026
Гость (21:39:38 29-05-2026) Он ещё до тюрьмы не доехал, а фильм уже вышел... Сейчас фильмы быстро стряпают.
07:42:11 30-05-2026
только информация о фильме доступна, самого фильма нет на винке.
11:42:20 30-05-2026
Из каждой щели уже этот Петров торчит, достало, пусть сами смотрят