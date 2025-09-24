Сюжет сериала "После Фишера. Инквизитор" будет происходить в Алтайском крае

Сюжет разворачивается в маленьком алтайском городке на границе с тайгой, где находят тело дочери местного чиновника

Главные роли в проекте исполнят Юлия Снигирь и Полина Гухман, режиссером-постановщиком выступит Ольга Френкель. Производством занимается кинокомпания "Кейстоун продакшн" при поддержке "НМГ Студии", сообщает ТАСС.

Сюжет разворачивается в маленьком алтайском городке на границе с тайгой, где находят тело дочери местного чиновника. Расследование поручают оперативнику Беловой и следователю Терехову, которые обнаруживают связь убийства с серией преступлений барнаульского маньяка. По словам режиссера Ольги Френкель, это история о "неравнодушных людях, для которых не существует чужой боли", где герои "делают выбор в пользу справедливости".

Франшиза "Фишер", основанная на реальных событиях, стартовала в феврале 2023 года. Второй сезон под названием "Фишер. Затмение" вышел в мае 2025 года. Новый проект продолжит развивать криминальную вселенную, сохраняя акцент на человеческих ценностях и профессиональной этике сотрудников правоохранительных органов. Полный актерский состав сериала пока не раскрывается.