Гаражи рядом с детской площадкой горели в Рубцовске

В Рубцовске горели гаражи, расположенные рядом с детской площадкой. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Рубцовск».

Пожар произошёл вечером 26 июля в период с 19 до 20 часов. Загорелись гаражи и надворные постройки по адресу Октябрьская, 111.

Место детей на детской площадке, расположенной рядом с очагом возгорания, заняли пожарные. А также вокруг собрались местные зеваки.

Пожарным удалось справиться с огнём, не допустив его распространения.

В результате пожара никто не пострадал.