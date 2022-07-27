Гаражи рядом с детской площадкой горели в Рубцовске
Дети быстро покинули территорию, а место рядом с огнём заняли пожарные
27 июля 2022, 08:59, Илья Звягинцев
В Рубцовске горели гаражи, расположенные рядом с детской площадкой. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Рубцовск».
Пожар произошёл вечером 26 июля в период с 19 до 20 часов. Загорелись гаражи и надворные постройки по адресу Октябрьская, 111.
Место детей на детской площадке, расположенной рядом с очагом возгорания, заняли пожарные. А также вокруг собрались местные зеваки.
Пожарным удалось справиться с огнём, не допустив его распространения.
В результате пожара никто не пострадал.
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