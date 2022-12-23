«Готовится к праздникам». Сладкоежку из Рубцовска, который ранее украл 25 плиток шоколада, снова уличили в краже

Житель Рубцовска, который в начале декабря украл в магазине коробку с 25-ю плитками шоколада, но потом извинился и всё вернул, снова подозревается на краже.

Как сообщается в паблике «Блогерша Рубцовск», на этот раз добычей горожанина стали духи.

«На одни грабли, оказывается, можно наступить несколько раз. <...> Помните, мы с вами искали сладкоежку, который украл шоколад из магазина. Так вот, теперь он украл духи из „Парфюмера“. Точно парень готовится к праздникам», — написала автор сообщества, отметив, что сотрудники магазина вызывали полицию, и у мужчины «на этот раз договориться не получится».