Лесной пожар в Угловском районе под контролем лесных пожарных: огонь не вышел за границы суток 24 июня. Об этом сообщает Минприроды Алтайского края.

Угрозы близлежащим населенным пунктам нет. 25 июня горение проходило в глубине леса, далеко от населенных пунктов. В течение дня продолжалась прокладка заградительных полос спецтехникой.

С вечера 25 июня сети распространяется фото и видео, где полыхает огонь вплоть до макушек деревьев. Это устаревшая информация, не соответствующая действительности — кадры двух-, трехдневной давности. Пожалуйста, проверяйте информацию в официальных источниках.

В течение сегодняшнего дня в тушении лесного пожара было задействовано 236 человек, 74 автомобиля, 16 тракторов, 2 авиатехники — самолет БЕ-200 и вертолет Робинсон. Всего с воздуха на пламя было выброшено 96 тонн воды.