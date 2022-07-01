Мотоциклист столкнулся с бетономешалкой в Барнауле
По предварительным данным, водитель мотоцикла получил перелом руки
1 июля 2022, 16:19, Илья Звягинцев
ДТП с участием мотоцикла произошло в Барнауле. Об этом amic.ru рассказали в «Аваркоме».
По предварительным данным, водитель мотоцикла на дороге столкнулся с бетономешалкой. На месте происшествия работали медики.
Отмечается, что водитель мотоцикла получил перелом руки.
В результате аварии одна полоса движения на пересечении проспекта Калинина и улицы Северо-Западной оказалась перекрыта.
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