Мотоциклист столкнулся с бетономешалкой в Барнауле

ДТП с участием мотоцикла произошло в Барнауле. Об этом amic.ru рассказали в «Аваркоме».

По предварительным данным, водитель мотоцикла на дороге столкнулся с бетономешалкой. На месте происшествия работали медики.

Отмечается, что водитель мотоцикла получил перелом руки.

В результате аварии одна полоса движения на пересечении проспекта Калинина и улицы Северо-Западной оказалась перекрыта.