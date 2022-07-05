На Алтае мальчик спас девочку из дома, загоревшегося от удара молнии
Подросток оценил обстановку и нашёл девочку в задымлённом помещении
5 июля 2022, 16:56
В Алтайском крае подросток не стал дожидаться пожарных и, рискуя жизнью, спас семилетнюю девочку из горящего дома, сообщает «В курсе 22».
Инцидент произошёл 27 июня в селе Староалейском Третьяковского района.
«От электрического разряда грозовой молнии произошло возгорание домашних вещей и мебели в доме. В этот момент в доме находилась семилетняя девочка — она убежала в дальнюю комнату и спряталась», — рассказали в паблике.
14-летний Илья знал, что в горящем доме может находиться малолетний ребёнок. Он «до приезда специализированной пожарной охраны зашёл в задымленное помещение, нашёл испуганную девочку и вывел на улицу».
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