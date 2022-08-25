В Рубцовске сняли на видео, как горожане крадут бордюр с ремонтируемой улицы средь бела дня
Двое мужчин погрузили бордюрный камень в багажник автомобиля, никого не стесняясь
25 августа 2022, 10:00, Никита Черников
В Рубцовске двое мужчин украли бордюр, сообщила местная жительница в паблике «Инцидент Рубцовск».
По её данным, происшествие случилось 24 августа около 20:10 — на улице в это время было ещё светло.
«На поликлинике крадут бордюр, так ещё потом жалуются, что город не облагорожен... Найти бы их и наказать!» — написала горожанка.
Ранее в Барнауле на улице 1-й Западной двое мужчин украли трубу у коммунальщиков.
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