В Рубцовске сняли на видео, как горожане крадут бордюр с ремонтируемой улицы средь бела дня

В Рубцовске двое мужчин украли бордюр, сообщила местная жительница в паблике «Инцидент Рубцовск».

По её данным, происшествие случилось 24 августа около 20:10 — на улице в это время было ещё светло.

«На поликлинике крадут бордюр, так ещё потом жалуются, что город не облагорожен... Найти бы их и наказать!» — написала горожанка.

Ранее в Барнауле на улице 1-й Западной двое мужчин украли трубу у коммунальщиков.