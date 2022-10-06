«Опять хакеры»: жители Алтая столкнулись с перебоями в работе приложения «ВКонтакте»

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» с Алтая и Дальнего Востока столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения. Как сообщает «Восток-Медиа», при попытке отправить сообщение, загрузить ленту новостей или войти в любой другой сервис приложения появляется иконка бесконечной загрузки.

Отмечается, что push-уведомления при этом продолжают приходить, однако возможности ответить на них нет. На момент публикации приложение начало работать, хоть и с ощутимыми перебоями.

«Опять хакеры атакуют? И когда оно опять заработает? Пока там, в Москве, проснутся, пока поймут, что произошло, пока починят. А я, может быть, не могу без утреннего сеанса залипания на мемы», — пожаловался один из пользователей.

Как скоро проблемы с работой приложения прекратятся — пока неизвестно.