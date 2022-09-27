Песков: Москва готова к переговорам с Украиной

Москва, разумеется, готова вести переговоры с Киевом, однако по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал своей целью организацию в ближайшее время встречи глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, Анкаре уже удалось добиться значительных успехов в дипломатической сфере, ведя диалог и с Москвой, и с Киевом. Его итогами он назвал зерновую сделку.

Как отметил представитель Кремля, Владимир Путин и ранее заявлял о готовности России вести переговоры с Киевом.

«Но по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия, об этом мы неоднократно говорили. Но в целом принцип сохраняется прежним: все цели специальной военной операции», — заметил Дмитрий Песков.

Он также подчеркнул, что на встрече российского и турецкого лидеров было отмечено, что «с переговорного трека полностью ушла украинская сторона, поэтому специальная военная операция продолжается».