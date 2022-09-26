Пьяный мужчина расстрелял охранника известного московского клуба

Стрельба произошла у московского клуба «16 тонн». Как сообщает Readovka, посетитель открыл огонь по охраннику после конфликта.

По словам очевидцев, после ссоры недовольный гость ушёл, а после вернулся с оружием и трижды выстрелил. Одна из пуль попала в ногу охранника.

После преступления нападавший скрылся, раненого охранника госпитализировали. На данный момент на месте работают оперативные службы. Стрелок на чёрном Mercedes разыскивается.