Пьяный мужчина расстрелял охранника известного московского клуба
Сотрудника секьюрити увезли в больницу с ранением ноги
26 сентября 2022, 20:55
Стрельба произошла у московского клуба «16 тонн». Как сообщает Readovka, посетитель открыл огонь по охраннику после конфликта.
По словам очевидцев, после ссоры недовольный гость ушёл, а после вернулся с оружием и трижды выстрелил. Одна из пуль попала в ногу охранника.
После преступления нападавший скрылся, раненого охранника госпитализировали. На данный момент на месте работают оперативные службы. Стрелок на чёрном Mercedes разыскивается.
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