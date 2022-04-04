Рейсовый автобус рухнул с моста в Подмосковье

В Подмосковье рейсовый автобус рухнул с моста. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Инцидент произошёл на трассе М-9. Автобус пробил отбойник и упал на бок на проезжую часть под мостом.

По предварительным данным, в результате аварии погибли два пассажира. Ещё семь человек получили травмы.

Всего на момент аварии в салоне могли находиться около 20 человек.

Подробности и обстоятельства происшествия уточняются.