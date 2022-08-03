Сын миллиардера из списка Forbes попал в ДТП в Москве

Сын миллиардера из списка Forbes Владимира Лещикова, Артём, попал в ДТП в центре Москвы. Как сообщает Telegram-канал «112», авария произошла на Саввинской набережной.

По информации издания, Mercedes Артёма столкнулся с двумя легковыми автомобилями Kia. В результате аварии травмы получили два человека, в том числе несовершеннолетний. Сам Лещиков не пострадал. Все обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, что, по информации Forbes, в 2019 году состояние Лещикова оценивалось в 1,1 млрд рублей. Он занимал 119 строчку в списке миллиардеров по версии издания.