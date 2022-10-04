В Барнауле осудили банду, которая получала маткапитал и соцвыплаты на нерождённых детей

Центральный суд Барнаула вынес приговор организованной преступной группе, которая несколько лет похищала социальных выплаты, которые выдавались на несуществующих детей, якобы рождённых дома. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, в общей сложности подсудимые похитили около 8 млн рублей, а присвоение ещё 1,3 млн рублей удалось предотвратить.

Как установил суд, жительница Алтайского края несколько лет назад организовала преступную группу, куда входили ещё восемь человек. Все они в 2016-2018 годах обращались в органы ЗАГС и сообщали, что у них будто бы в небольничных условиях рождались дети. Они даже представляли свидетелей этих событий, для чего были привлечены ещё 19 человек. На «младенцев» оформляли свидетельства о рождении, после чего злоумышленники получали маткапитал и другие меры поддержки. Обналичивали деньги они по фиктивным сделкам улучшения жилищных условий. В результате из бюджета было похищено около 8 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 и 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат, совершённое в составе организованной группы, группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах») и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Покушение на мошенничество при получении выплат»).

Суд признал всех 28 фигурантов виновными в инкриминируемых им деяниях. Организатору преступной группы назначили наказание в виде шести лет заключения в колонии общего режима, а остальным же — в виде лишения свободы от полутора до пяти с половиной лет в зависимости от роли и участия каждого.