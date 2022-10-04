В Барнауле осудили банду, которая получала маткапитал и соцвыплаты на нерождённых детей
В общей сложности злоумышленники похитили около 8 млн рублей, а присвоение ещё 1,3 млн рублей удалось предотвратить
Центральный суд Барнаула вынес приговор организованной преступной группе, которая несколько лет похищала социальных выплаты, которые выдавались на несуществующих детей, якобы рождённых дома. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края, в общей сложности подсудимые похитили около 8 млн рублей, а присвоение ещё 1,3 млн рублей удалось предотвратить.
Как установил суд, жительница Алтайского края несколько лет назад организовала преступную группу, куда входили ещё восемь человек. Все они в 2016-2018 годах обращались в органы ЗАГС и сообщали, что у них будто бы в небольничных условиях рождались дети. Они даже представляли свидетелей этих событий, для чего были привлечены ещё 19 человек. На «младенцев» оформляли свидетельства о рождении, после чего злоумышленники получали маткапитал и другие меры поддержки. Обналичивали деньги они по фиктивным сделкам улучшения жилищных условий. В результате из бюджета было похищено около 8 млн рублей.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 и 4 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении выплат, совершённое в составе организованной группы, группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах») и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ («Покушение на мошенничество при получении выплат»).
Суд признал всех 28 фигурантов виновными в инкриминируемых им деяниях. Организатору преступной группы назначили наказание в виде шести лет заключения в колонии общего режима, а остальным же — в виде лишения свободы от полутора до пяти с половиной лет в зависимости от роли и участия каждого.