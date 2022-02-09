В деле уроженки Алтая Марины Раковой появилась новая обвиняемая, помогавшая воровать деньги

Директор научно-исследовательской лаборатории развития налоговой системы РАНХиГС Наталья Корниенко стала обвиняемой по делу экс-замглавы Минпросвещения России и уроженки Алтайского края Марины Раковой. Корниенко объявили в федеральный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В октябре 2021 года Корниенко допросили как свидетеля по делу Раковой, после чего она уехала из Москвы в Кишинёв. Ей заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие считает Корниенко причастной к хищению 20 млн рублей, выделенных из бюджета для федерального проекта “Учитель будущего” в рамках нацпроекта “Образование”. В этом же обвиняют Ракову и ректора “Шанинки” Сергея Зуева. По версии следствия, Корниенко обналичивала украденные деньги.

Напомним, бывшую замглавы Минпросвещения Марину Ракову обвиняют в хищении более 50 миллионов рублей в рамках нацпроекта “Образование”. Amic.ru подробно рассказывал, что известно по делу Марины Раковой и в чём её подозревают.