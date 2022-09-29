В Новосибирске неизвестный попытался поджечь военкомат

В Новосибирске мужчина попытался поджечь военный комиссариат Кировского и Ленинского районов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на областного военкома Евгения Кудрявцева.

Так, в 06:25 утра поджигатель подошёл к зданию военкомата и бросил в два окна бутылки с зажигательной смесью. В результате произошло возгорание на площади 0,5 квадратного метра, которое быстро потушили. Имущество и помещение не пострадали.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого, на месте проводятся следственные мероприятия.