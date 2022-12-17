Водитель сбил 10-летнего мальчика в алтайской столице

В Горно-Алтайске 59-летний водитель «Лады» на нерегулируемом переходе сбил 10-летнего пешехода, сообщили в МВД по Республике Алтай.

Инцидент случился 16 декабря около 12:30 в районе дома № 79 по улице Ленина.

«Горожанин, управляя автомобилем „Лада-217130“ при движении со стороны „Старого Центра“ в сторону „Гардинки“ допустил наезд на 10-летнего пешехода», — рассказали в ведомстве.

Ребёнка с ушибом колена доставили в республиканскую детскую больницу. Не госпитализирован. В отношении водителя возбудили административное расследование по статье 12.18 КоАП РФ («Невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам»).