Врио главы Херсонской области подтвердил гибель Стремоусова

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель своего заместителя Кирилла Стремоусова. Соответствующее заявление он сделал в Telegram-канале.

По словам Сальдо, Стремоусов погиб на территории Херсонской области, будучи за рулем автомобиля, когда попал в ДТП.

«Кирилл был одним из самым ярких, умеющих говорить и преподносить людям правду о том, что происходит в Херсонской области», — сообщил он.

Сальдо добавил, что его заместитель бывал и на передовой, и в тылу, всегда искренне рассказывая о том, что происходит.

Врио главы Херсонской области также добавил, что у политика остались пятеро детей, и в скором времени должен родиться шестой.

«Конечно же мы позаботимся обо всех них, но Кирилла, к сожалению, уже не вернуть», — заключил он.

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Происшествия СМИ: Замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. Обновлено

Напомним, что о гибели Стремоустова стало известно вечером 9 ноября. Предположительно, смертельное ДТП произошло под Гениченском.