Женщина погибла в ДТП на алтайской трассе
Водитель отечественной легковушки, у которого не было прав, выехал на «встречку»
16 ноября 2022, 08:57, Никита Черников
Человек погиб, ещё четверо взрослых и двое детей пострадали в результате ДТП в Кош-Агачском районе Горного Алтая, сообщили в МВД республики.
Авария случилась 14 ноября около 19:00. По данным полиции, 31-летний местный житель ехал на Lada Kalina со стороны села Ортолык в направлении райцентра, но по пути выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем УАЗ под управлением 53-летнего мужчины.
Фото: 04.мвд.рф
«В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончалась 37-летняя женщина — пассажир автомобиля Lada Kalina. Ещё три пассажира ВАЗа, из которых двое несовершеннолетних, были госпитализированы. Водителю транспортного средства госпитализация не потребовалась. Кроме того, в районную больницу также доставлены водитель и два пассажира автомобиля УАЗ, одному из которых потребовалась госпитализация,» — рассказали в ведомстве.
Полицейские установили, что водитель Lada сел за руль, не имея права управления транспортом.
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