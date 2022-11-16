Женщина погибла в ДТП на алтайской трассе

Человек погиб, ещё четверо взрослых и двое детей пострадали в результате ДТП в Кош-Агачском районе Горного Алтая, сообщили в МВД республики.

Авария случилась 14 ноября около 19:00. По данным полиции, 31-летний местный житель ехал на Lada Kalina со стороны села Ортолык в направлении райцентра, но по пути выехал на «встречку», где столкнулся с автомобилем УАЗ под управлением 53-летнего мужчины.

Фото: 04.мвд.рф

«В результате ДТП на месте происшествия от полученных травм скончалась 37-летняя женщина — пассажир автомобиля Lada Kalina. Ещё три пассажира ВАЗа, из которых двое несовершеннолетних, были госпитализированы. Водителю транспортного средства госпитализация не потребовалась. Кроме того, в районную больницу также доставлены водитель и два пассажира автомобиля УАЗ, одному из которых потребовалась госпитализация,» — рассказали в ведомстве.

Полицейские установили, что водитель Lada сел за руль, не имея права управления транспортом.