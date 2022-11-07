Жители Барнаула рассказали о «взрыве» на улице Эмилии Алексеевой

Предположительно, взрыв прогремел в районе 11-этажного жилого дома в Барнауле, рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

По их информации, вечером 6 ноября по улице Эмилии Алексеевой, 61, работали сотрудники полиции и МЧС.

«Что конкретно произошло неизвестно, но некоторые предполагают, что был взрыв», — пишут в сообществе.

В комментариях многие пользователи подтвердили, что слышали громкий звук. Кто-то предположил, что взорвалась покрышка у автомобиля, а кто-то подумал на петарду.