Жители Барнаула рассказали о «взрыве» на улице Эмилии Алексеевой
На месте работали полицейские и пожарные
7 ноября 2022, 07:59, Никита Черников
Предположительно, взрыв прогремел в районе 11-этажного жилого дома в Барнауле, рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».
По их информации, вечером 6 ноября по улице Эмилии Алексеевой, 61, работали сотрудники полиции и МЧС.
«Что конкретно произошло неизвестно, но некоторые предполагают, что был взрыв», — пишут в сообществе.
В комментариях многие пользователи подтвердили, что слышали громкий звук. Кто-то предположил, что взорвалась покрышка у автомобиля, а кто-то подумал на петарду.
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