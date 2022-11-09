Жительница Барнаула истосковалась и «заминировала» работу мужа, чтобы поскорее вернуть его домой

В Алтайском крае осудили женщину, которая в пьяном состоянии заявила о готовящемся взрыве в здании аварийной службы, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

Жительница Барнаула признала свою вину и раскаялась. Она пояснила, что не смогла дозвониться до мужа, который занимается аварийным обслуживанием жилых многоквартирных домов и муниципальных учреждений.

«С целью привлечь к себе внимание и вернуть супруга домой позвонила по номеру „112“ и сообщила, что здание, в котором работает супруг, заминировано», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции в ходе осмотра помещений административного здания каких-либо взрывных устройств не обнаружили. Позже приехали к женщине.

Жительницу Барнаула осудили на три года условно за «заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое в отношении объектов социальной инфраструктуры». Также у неё конфисковали телефон.