Жительница Барнаула истосковалась и «заминировала» работу мужа, чтобы поскорее вернуть его домой
Женщину осудили, также у неё конфисковали телефон
В Алтайском крае осудили женщину, которая в пьяном состоянии заявила о готовящемся взрыве в здании аварийной службы, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.
Жительница Барнаула признала свою вину и раскаялась. Она пояснила, что не смогла дозвониться до мужа, который занимается аварийным обслуживанием жилых многоквартирных домов и муниципальных учреждений.
«С целью привлечь к себе внимание и вернуть супруга домой позвонила по номеру „112“ и сообщила, что здание, в котором работает супруг, заминировано», — говорится в сообщении.
Сотрудники полиции в ходе осмотра помещений административного здания каких-либо взрывных устройств не обнаружили. Позже приехали к женщине.
Жительницу Барнаула осудили на три года условно за «заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое в отношении объектов социальной инфраструктуры». Также у неё конфисковали телефон.