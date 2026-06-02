Пьяная ссора в алтайском селе закончилась убийством сожителя
На судебном заседании подсудимая признала вину лишь частично
02 июня 2026, 08:17, ИА Амител
Жительницу Мамонтовского района признали виновной в убийстве сожителя во время бытового конфликта. Суд назначил женщине семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.
Как установил суд, трагедия произошла осенью прошлого года. Вечером женщина и ее сожитель распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними вспыхнула ссора, которая быстро переросла из словесной перепалки в конфликт с применением ножа.
По материалам дела, в ходе ссоры сельчанка схватила нож и нанесла мужчине удар в область грудной клетки. Потерпевший получил тяжелое колото-резаное ранение и впоследствии скончался в приемном покое районной больницы.
На судебном заседании подсудимая признала вину лишь частично. Она заявила, что не намеревалась убивать сожителя и хотела лишь напугать его.
Суд, исследовав представленные доказательства и учитывая тяжесть совершенного преступления, признал женщину виновной по части 1 статьи 105 УК РФ — убийство.
В качестве наказания ей назначили семь лет лишения свободы в колонии общего режима. После оглашения приговора осужденную взяли под стражу прямо в зале суда.
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