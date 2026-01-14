Рабочее решение или временная мера. Стоит ли менять бизнесу WhatsApp на телеграм-бота

О рисках и возможностях платформы рассказали эксперты барнаульского коммуникационного агентства Zavod

Мужчина и женщина со смартфоном / Изображение сгенерировано чатом GPT

За последние годы WhatsApp* стал стандартным каналом общения с клиентами. Но бизнес все чаще сталкивается с ограничениями: блокировки рассылок, отсутствие автоматизации, сложности с масштабированием коммуникаций. На этом фоне телеграм-боты стали логичной альтернативой. Насколько эффективна и безопасна такая замена, рассказали специалисты коммуникационного агентства Zavod*.

Быстрое решение

Запуск чат-бота в "Tелеграме" – это не месяцы разработки. Простой бот с базовыми сценариями (прием заявок, ответы на частые вопросы, запись на услуги, передача лида менеджеру) можно в среднем запустить за 7–14 рабочих дней.

Если сравнивать с внедрением CRM*, кол-центра или сложных омниканальных систем – это действительно быстро. Бот сразу начинает работать 24/7, не требует отдельного приложения и не создает дополнительного порога входа для клиента.

«Кстати, в бот отлично интегрируется CRM. Поэтому вы получаете полноценную витрину и онлайн-консультанта, который не только рассказывает о вашем ассортименте, но и принимает и обрабатывает заявки», – отмечает руководитель коммуникационного агентства Zavod Надежда Клаус.

Эффективность для бизнеса

Главное преимущество телеграм-бота – управляемость.

Вы контролируете сценарии общения, можете сегментировать аудиторию, запускать автоматические цепочки сообщений, подключать аналитику и CRM.

Поэтому для малого и среднего бизнеса бот может закрывать до 60–70% первичных коммуникаций без участия менеджера. Это экономия времени, денег и человеческого ресурса.

А если "Tелеграм" закроют?

«Это самый частый и логичный вопрос. Честный ответ: риск существует, как и с любой платформой. "Tелеграм" пока работает в серой зоне регулирования, и однозначных гарантий нет. Но здесь важно сравнивать альтернативы, которых сегодня почти нет. Сайты с корзинами и личными кабинетами по карману не каждому, а другие соцсети и мессенджеры либо не обладают достаточным функционалом, либо активностью со стороны пользователей», – делится Надежда.

Например, алгоритм Max* объективно недоработан: слабая вовлеченность аудитории в потребление контента (не считая участия в чатах), ограниченный функционал. Для маркетинга и клиентских коммуникаций это пока не равноценная замена.

"Телеграм" остается одним из немногих реально работающих каналов:

высокая открываемость сообщений;

привычный канал коммуникации для аудитории 25–45 лет;

гибкая автоматизация;

быстрый запуск без сложной инфраструктуры.

По сути, это решение, которое возможно не "навсегда", но "эффективное здесь и сейчас".

Стоит ли переходить полностью только в чат-бот?

Специалисты не рекомендуют резкий отказ от всех каналов. Оптимальная стратегия – использовать тeлеграм-бот как основной входящий канал и точку автоматизации, а WhatsApp и другие соцсети оставить как дополнительный.

Так вы снизите риски, не потеряете клиентов и при этом получите управляемую систему коммуникаций уже сейчас.

«Чат-бот в "Телеграме" – не модный эксперимент, а прагматичное решение для бизнеса, который хочет быстрее обрабатывать заявки и меньше зависеть от человеческого фактора. Да, будущее платформы – открытый вопрос. Но в условиях, когда альтернативы либо ограничены, либо не работают на уровне привычек аудитории, "Телеграм" остается одним из самых рациональных инструментов», – подытоживает руководитель агентства.

Команда Zavod рассматривает ботов не как тренд, а как рабочий инструмент. И именно так его стоит оценивать бизнесу.

