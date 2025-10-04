Растение с Алтая стало основой нового лекарства от гриппа

Разработка показала высокую эффективность против гриппа и других инфекций

04 октября 2025, 10:30, ИА Амител

Прививка / Фото: amic.ru

Новосибирские вирусологи из центра "Вектор" совместно с сотрудниками Сибирского ботанического сада РАН создали и зарегистрировали патент на многообещающее средство против гриппа. Основой для разработки стал экстракт целебного растения – сабельника Залесова, произрастающего в Горном Алтае. Информацию предоставило агентство ТАСС.

Сабельник Залесова – травянистое растение, относящееся к семейству Розоцветные, часто встречающееся во влажных местах: по берегам рек в горах и на каменистых склонах. Ареал его распространения охватывает регионы Средней и Центральной Азии, а также западносибирский регион, в частности Республику Алтай.

В процессе создания лекарственного средства исследователи применяли корневища сабельника Залесова, используя в качестве экстрагента либо дистиллированную воду, либо 70-процентный раствор этанола в воде. Полученное вещество оказалось эффективно в борьбе с вирусом гриппа A/H3N2, известным как "Гонконгский грипп" (особенно опасным для пожилых), и вирусом птичьего гриппа (A/H5N1).