Роботы, квесты и музеи. 197 школьников из ЛНР провели "Университетские смены" на Алтае

Они изучали историю России и культуру региона

08 августа 2025, 14:00, ИА Амител

Участники "Университетских смен" / Фото: пресс-служба вуза

В Алтайском государственном педагогическом университете завершается масштабная программа "Университетские смены". Это совместная инициатива Министерства просвещения РФ и "Движения Первых", в рамках которой обучающиеся из Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей приезжают в педагогические вузы страны. АлтГПУ стал одним из 17 вузов, выбранных для проведения проекта, и принял учеников из ЛНР.

«Наш университет провел у себя две смены. В совокупности вуз и Алтайский край посетило 197 ребят из Луганской Народной Республики. На десять дней участники каждой смены погружались в увлекательную атмосферу науки, творчества и саморазвития», – рассказала ректор педвуза Ирина Лазаренко.

Первая смена проходила с 15 по 25 июля, ее посвятили техническим наукам. Основная тема – робототехника. Ребята изучали историю направления, знакомились с современными технологиями и создавали собственных роботов.

Вторая группа приехала 29 июля, их программа завершится в пятницу, 8 августа. Это гуманитарная смена под названием "История России в зеркале культуры". Особое внимание здесь уделили краеведению: с участниками работали историки, преподаватели и сотрудники университета. Для школьников провели мастер-классы, творческие лаборатории, интерактивные занятия и другие тематические события.

Организовали и экскурсионную программу по Барнаулу. Ребята посетили знаковые места и музеи города, узнали об истории, культуре и выдающихся людях Алтая. Так, первая смена побывала в музее космонавтики имени Германа Титова в селе Полковниково, а вторая – в Мемориальном музее Роберта Рождественского, поэта и автора известных песен.

Кроме занятий и экскурсий, ребят ждали спортивные эстафеты, квесты, творческие вечера и тренинги. А также посещение Барнаульского зоопарка. Дополнительно прошли лекции, организованные Российским обществом "Знание", и встреча с представителями регионального отделения "Движения Первых".