Родителям объяснили, как обезопасить детей от фейков в Сети

Взрослым необходимо обсуждать с детьми их опыт взаимодействия с цифровой средой

15 июня 2026, 07:48, ИА Амител

Ребенок за компьютером / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Родителям стоит интересоваться не только тем, как прошел день ребенка в школе, но и тем, чем он занимался в интернете. Это поможет защитить детей от фейковой информации и других угроз цифровой среды. Об этом РИА Новости рассказала заместитель генерального директора АНО "Диалог Регионы", основатель Мастерской новых медиа Юлия Аблец.

По словам эксперта, технические средства родительского контроля важны, однако не менее значимым остается доверительное общение с ребенком.

«Есть, конечно, технологические советы, как обезопасить детей от фейков в Сети, но я бы на другое внимание обратила. Когда дети приходят вечером домой, у них спрашивают: как дела в школе, что сегодня было, как дела с друзьями? Многие так делают, но не все задают вопрос про цифровой мир, в котором был ребенок: а что ты сегодня читал в соцсетях, в какую игру играл», — отметила Аблец.

Специалист считает, что родителям необходимо обсуждать с детьми их опыт взаимодействия с цифровой средой и помогать им критически оценивать увиденное в интернете.

«Необходимо "рефлексировать" день ребенка, прожитый в цифровой среде», — подчеркнула эксперт.

По мнению Аблец, такие разговоры позволяют взрослым лучше понимать интересы и переживания детей, а также вовремя замечать тревожные сигналы: столкновение с дезинформацией, кибербуллингом или попытками вовлечения в опасные сообщества.