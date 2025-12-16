НОВОСТИОбщество

Росфинмониторинг получит прямой доступ к данным переводов по картам "Мир" и СБП

С 1 сентября 2026 года служба сможет запрашивать информацию напрямую у оператора НСПК, минуя банки, для ускорения борьбы с отмыванием денег

16 декабря 2025, 07:35, ИА Амител

Банковские карты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Банковские карты / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет Росфинмониторингу право получать информацию о переводах напрямую у Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор "Мир") и Системы быстрых платежей (СБП). Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2026 года, пишет РБК.

Сейчас для проверок служба запрашивает данные у банков, которые и выступили с инициативой оптимизировать этот процесс. По их словам, ручная обработка многочисленных запросов создает значительную операционную нагрузку.

Согласно документу, Росфинмониторинг сможет на безвозмездной основе получать информацию от оператора услуг при осуществлении переводов через СБП и в НСПК. Порядок и сроки обмена данными будут согласованы с Банком России. Поправки внесены в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Эксперты отмечают, что прямой доступ к данным оператора потенциально ускорит выявление сложных схем обналичивания и финансовых нарушений. Ранее банкиры и юристы указывали, что текущая система обмена информацией с финразведкой может быть сложной и затратной.

По данным на декабрь 2025 года, выпущено почти 470 млн карт "Мир", а система в среднем обрабатывает около 80 млн транзакций в сутки. 

Россия банки

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

07:53:34 16-12-2025

Лозунг: налог за каждую копейку!

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:01:12 16-12-2025

Опять полетят сообщения об утечке данных, они банковскую тайну не подписывали, да, и пока весь процесс в сыром виде, будут постоянные жалобы.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:01:14 16-12-2025

Гражданам запрещено!

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:26:43 16-12-2025

Мошенники и взяткодатели наличкой предпочитают - поможет ли банк?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:07:51 16-12-2025

Работодатель запросил номера карт Мир сотрудников для перевода зарплаты по номеру карты. Сейчас переводы осуществляются по номеру счёта. Кто-то знает, зачем?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:04:04 16-12-2025

450млн карт мир. По 3шт на 1 россиянина? В т.ч. и новорожденных. Или это с фирмами вместе? Но их тоже не так много.

  -6 Нравится
Ответить
