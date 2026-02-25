Россельхозбанк предлагает жителям Алтая оформить карту UnionPay с пандой для заграницы
Рассказываем, как получить карту и где ею можно расплачиваться
25 февраля 2026, 16:30, ИА Амител erid: 2W5zFJFyvQR
Тем, кто планирует поездку в Китай, Таиланд или другие страны, в Россельхозбанке советуют заранее оформить карту UnionPay ("Юнион Пей"). Она подходит для путешествий и покупок за пределами России. Например, в Китае, Турции, Таиланде, ОАЭ или странах СНГ.
Подать заявку можно онлайн — через мобильное приложение банка, личный кабинет на сайте или в любом офисе РСХБ. О готовности карты клиенту сообщат по СМС. Получить ее необходимо лично в отделении. Сотрудники помогут подключить онлайн-банк и объяснят, как пользоваться сервисами.
Картой можно оплачивать покупки и снимать наличные в банкоматах в странах, где действует UnionPay, а также в России.
Карту выпускают бесплатно при оформлении в рублях. Счет можно открыть в рублях, юанях, долларах США или евро. За границей дополнительная активация не требуется – карта работает автоматически при оплате товаров и услуг, онлайн-заказах, переводах и снятии наличных.
Держатели могут подключиться к программе лояльности и получать повышенный кешбэк. Она распространяется на дебетовые и кредитные карты. Клиенты ежемесячно выбирают пять категорий для начисления бонусных баллов.
«В 2025 году более 7,5 тыс. жителей двух Алтаев стали обладателями карт UnionPay. Как показали данные по транзакциям, большая часть таких карт использовалась в Китае. Ведь путешествие по этой древней стране все больше и больше набирает популярность у наших жителей», — прокомментировала заместитель директора Алтайского регионального филиала РСХБ Татьяна Руденко.
Чтобы узнать больше о банковских продуктах Россельхозбанка, заходите на сайт rshb.ru. Либо обращайтесь по телефону 8 800 100 0 100.
АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349Реклама
18:46:17 25-02-2026
Карта работает, но только возникли проблемы на одном терминале где необходимо было ввести пин-код, и там он видимо был шестизначный. В офисе БРН особо менеджеры по условиям не рассказывают
19:40:05 25-02-2026
Гость (18:46:17 25-02-2026) Карта работает, но только возникли проблемы на одном термина... Пин код ты придумываешь сам и фиксируешь его при выдаче карты. Специалист банка его не видит и не знает. Кстати пин-код 4-х значный.
12:34:46 26-02-2026
Еще бы машину времени предложили в придачу к этой карте. В Китае уже больше 10 лет никто не пользуется картами. Для них это прошлый век. Банкомат тоже днем с огнем не сыщешь. Был два года назад в Пекине 16 дней. Ни разу не пригодилась эта карта . Нал и карты они не принимают. Алипей и вичат этим в основном расчитываются. Безконтактная оплата смартфоном на QR код. Даже попрошайки у них так собирают деньги. Никакого нала никаких карт.