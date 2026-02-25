Россельхозбанк предлагает жителям Алтая оформить карту UnionPay с пандой для заграницы

Рассказываем, как получить карту и где ею можно расплачиваться

25 февраля 2026, 16:30, ИА Амител

Карта UnionPay с пандой / Иллюстрация пресс-службы РСХБ

Тем, кто планирует поездку в Китай, Таиланд или другие страны, в Россельхозбанке советуют заранее оформить карту UnionPay ("Юнион Пей"). Она подходит для путешествий и покупок за пределами России. Например, в Китае, Турции, Таиланде, ОАЭ или странах СНГ.

Подать заявку можно онлайн — через мобильное приложение банка, личный кабинет на сайте или в любом офисе РСХБ. О готовности карты клиенту сообщат по СМС. Получить ее необходимо лично в отделении. Сотрудники помогут подключить онлайн-банк и объяснят, как пользоваться сервисами.

Картой можно оплачивать покупки и снимать наличные в банкоматах в странах, где действует UnionPay, а также в России.

Карту выпускают бесплатно при оформлении в рублях. Счет можно открыть в рублях, юанях, долларах США или евро. За границей дополнительная активация не требуется – карта работает автоматически при оплате товаров и услуг, онлайн-заказах, переводах и снятии наличных.

Держатели могут подключиться к программе лояльности и получать повышенный кешбэк. Она распространяется на дебетовые и кредитные карты. Клиенты ежемесячно выбирают пять категорий для начисления бонусных баллов.

«В 2025 году более 7,5 тыс. жителей двух Алтаев стали обладателями карт UnionPay. Как показали данные по транзакциям, большая часть таких карт использовалась в Китае. Ведь путешествие по этой древней стране все больше и больше набирает популярность у наших жителей», — прокомментировала заместитель директора Алтайского регионального филиала РСХБ Татьяна Руденко.

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349

