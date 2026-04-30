Лавров сочинил стихи к песне Александра Маршала

30 апреля 2026, 22:38, ИА Амител

Сергей Лавров / Фото: Министерство иностранных дел РФ

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что российский музыкант Александр Маршал написал музыку к его стихам. Его слова приводит ТАСС.

Речь идет о композиции "Эти даты".

«Дорогие друзья, хочу от всего сердца выразить признательность <...> за ваше внимание к той песне, которую мы написали совместно с Александром Маршалом. Хочу поблагодарить Сашу за прекрасную музыку, на которую он положил мои стихи», — сказал министр.

В тексте песни рассказывается о важных для человека вехах, которые "никто не посмеет отнять".

Сергей Лавров увлекается поэзией с молодости. Его стихи публиковались в различных журналах и сборниках. В частности, глава МИД написал гимн МГИМО.