Россельхозбанк увеличил поддержку аграриев Алтайского края и Республики Алтай

И профинансировал сектор на 25 млрд рублей

Алтайский филиал Россельхозбанка в этом году (по данным на 08.12.2025) направил на поддержку агропромышленного комплекса Алтайского края и Республики Алтай более 25 млрд рублей, что на 4,2 млрд, или 20%, больше, чем годом ранее. Доля кредитования по льготной ставке составила 75% от общего объема, это около 18 млрд рублей.

Основной вклад в рост показателей внесло кредитование крупных предприятий. В 2025 году объем финансирования данного сегмента составил 11,3 млрд рублей, что на 2,3 млрд рублей больше, чем в 2024-м. Также банк оказал поддержку малому, среднему бизнесу и микробизнесу – на эти цели направил 13,8 млрд рублей, что на 1,9 млрд больше, чем в прошлом году. Важную роль сыграло и кредитование на проведение сезонных работ – с начала года на эти цели выделили свыше 18 млрд рублей.

За 24 года работы Алтайский филиал Россельхозбанка вложил в развитие агропромышленного комплекса Алтайского края и Республики Алтай более 278 млрд рублей, обеспечив необходимую поддержку для устойчивого развития сельского хозяйства.

2025 год стал рекордным для агропромышленного комплекса региона, отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. По его словам, в этом году достигнуты новые абсолютные показатели, которые превысили все прежние достижения в отдельных направлениях сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«Без поддержки РСХБ не обходится ни одна посевная или уборочная – кредитование на сезонные работы увеличилось на 2,3 млрд рублей в сравнении с 2024 годом. И что важно, большая часть кредитов предоставлена по льготной ставке. При поддержке банка в Алтайском крае реализуются крупные инвестиционные проекты. И все это не просто слова и цифры, за ними стоит огромный труд людей и наше с вами продовольственное благополучие», – сказал директор Алтайского регионального филиала РСХБ Николай Бойко.

Фермеры региона также высоко оценили поддержку банка. Анатолий Иванов, фермер и глава КФХ в селе Контошино Косихинского района, рассказал, как кредитные средства помогли ему полностью обеспечить посевную и уборочную кампании, а также приобрести новое оборудование.

«Результат говорит сам за себя: уборка прошла успешно, урожай радует», – добавил он, подчеркнув, что уже заручился финансовой поддержкой Россельхозбанка на сезон 2026 года.

