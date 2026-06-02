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Россия и Китай открыли институт для будущих инженеров

Проект рассчитан на долгосрочную перспективу: к 2028 году здесь планируют обучить более тысячи специалистов

02 июня 2026, 17:15, ИА Амител

Открытие института / Фото: Департамент по связям с общественностью УрФУ
Открытие института / Фото: Департамент по связям с общественностью УрФУ

Уральский федеральный университет (УрФУ) и Ляонинский технический университет (ЛНТУ) открыли в китайском городе Фусинь интеллектуальный инженерный институт, сообщили в пресс-службе российского вуза РИА Новости.

«УрФУ и ЛНТУ ежегодно планируют принимать до 360 студентов в новый институт. В бакалавриате и магистратуре будут реализованы программы "Технологические машины и оборудование", "Менеджмент", "Прикладная математика" и "Информационные системы и технологии". Первая группа из 240 студентов приступит к занятиям в сентябре», — рассказали в пресс-службе.

Ректор УрФУ Илья Обабков отметил, что цифровизация промышленности требует совместных разработок. Создание института в Фусине предоставит исследователям возможность работать над актуальными проектами в этой области и откроет новые перспективы для студентов и преподавателей.

Президент ЛНТУ Ма Сюцюань добавил, что обучение будет вестись на английском языке. В работе института примут участие молодые преподаватели из УрФУ, которые приедут в Фусинь для проведения трехнедельных курсов.

На базе института планируется создать совместную лабораторию интеллектуальной робототехники в энергетике.

УрФУ сотрудничает с 51 китайским вузом, в нем обучается 2090 китайских студентов. За последние три года российские ученые опубликовали 299 статей совместно с исследователями из 144 китайских организаций.

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Комментарии 7

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Гость

19:52:38 02-06-2026

Раньше мы папуасов обучали - теперь всё поменялось.

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Гость

20:39:27 02-06-2026

Гость (19:52:38 02-06-2026) Раньше мы папуасов обучали - теперь всё поменялось.... У тебя дедушка с бабушкой неграмотными папуасами были, а в Китае уже три тысячи лет как изобрели письменность, бумагу, порох и много чего другого неведомого для твоих кочующих по степям предкам.

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dok_СФ

21:48:11 02-06-2026

Гость (20:39:27 02-06-2026) У тебя дедушка с бабушкой неграмотными папуасами были, а в К... Верно заметили - кочующих по степям предкам, т.е.это было до советской эпохи.. Главное, чтобы институт не превратился в место для кражи технологий (многие советские технологии по сей день не по зубам америкосам, Китаю и др.) Уважайте свою историю, будете продвинутые..

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Гость

09:11:20 03-06-2026

так крадут!!!, почитайте как Китай вывозит технологии. На Урале на последний супер пресс документацию вывезли.

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Гость

09:47:02 03-06-2026

Ура! Научим наконец то китайцев делать шестерку и уазик! А то делают всякую фигню ))))

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Гость

14:22:06 03-06-2026

Гость (09:47:02 03-06-2026) Ура! Научим наконец то китайцев делать шестерку и уазик! А т... Им самолёты нужны, причём все, от .. до истребителей.

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Гость

18:34:23 03-06-2026

Гость (14:22:06 03-06-2026) Им самолёты нужны, причём все, от .. до истребителей.... Они свои уже пятого- шестого поколения серийно строят. Да и гражданские тоже, гражданских они и в сссср не покупали.

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