Россия и Китай открыли институт для будущих инженеров
Проект рассчитан на долгосрочную перспективу: к 2028 году здесь планируют обучить более тысячи специалистов
02 июня 2026, 17:15, ИА Амител
Уральский федеральный университет (УрФУ) и Ляонинский технический университет (ЛНТУ) открыли в китайском городе Фусинь интеллектуальный инженерный институт, сообщили в пресс-службе российского вуза РИА Новости.
«УрФУ и ЛНТУ ежегодно планируют принимать до 360 студентов в новый институт. В бакалавриате и магистратуре будут реализованы программы "Технологические машины и оборудование", "Менеджмент", "Прикладная математика" и "Информационные системы и технологии". Первая группа из 240 студентов приступит к занятиям в сентябре», — рассказали в пресс-службе.
Ректор УрФУ Илья Обабков отметил, что цифровизация промышленности требует совместных разработок. Создание института в Фусине предоставит исследователям возможность работать над актуальными проектами в этой области и откроет новые перспективы для студентов и преподавателей.
Президент ЛНТУ Ма Сюцюань добавил, что обучение будет вестись на английском языке. В работе института примут участие молодые преподаватели из УрФУ, которые приедут в Фусинь для проведения трехнедельных курсов.
На базе института планируется создать совместную лабораторию интеллектуальной робототехники в энергетике.
УрФУ сотрудничает с 51 китайским вузом, в нем обучается 2090 китайских студентов. За последние три года российские ученые опубликовали 299 статей совместно с исследователями из 144 китайских организаций.
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19:52:38 02-06-2026
Раньше мы папуасов обучали - теперь всё поменялось.
20:39:27 02-06-2026
Гость (19:52:38 02-06-2026) Раньше мы папуасов обучали - теперь всё поменялось.... У тебя дедушка с бабушкой неграмотными папуасами были, а в Китае уже три тысячи лет как изобрели письменность, бумагу, порох и много чего другого неведомого для твоих кочующих по степям предкам.
21:48:11 02-06-2026
Гость (20:39:27 02-06-2026) У тебя дедушка с бабушкой неграмотными папуасами были, а в К... Верно заметили - кочующих по степям предкам, т.е.это было до советской эпохи.. Главное, чтобы институт не превратился в место для кражи технологий (многие советские технологии по сей день не по зубам америкосам, Китаю и др.) Уважайте свою историю, будете продвинутые..
09:11:20 03-06-2026
так крадут!!!, почитайте как Китай вывозит технологии. На Урале на последний супер пресс документацию вывезли.
09:47:02 03-06-2026
Ура! Научим наконец то китайцев делать шестерку и уазик! А то делают всякую фигню ))))
14:22:06 03-06-2026
Гость (09:47:02 03-06-2026) Ура! Научим наконец то китайцев делать шестерку и уазик! А т... Им самолёты нужны, причём все, от .. до истребителей.
18:34:23 03-06-2026
Гость (14:22:06 03-06-2026) Им самолёты нужны, причём все, от .. до истребителей.... Они свои уже пятого- шестого поколения серийно строят. Да и гражданские тоже, гражданских они и в сссср не покупали.