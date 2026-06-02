Проект рассчитан на долгосрочную перспективу: к 2028 году здесь планируют обучить более тысячи специалистов

02 июня 2026, 17:15, ИА Амител

Открытие института / Фото: Департамент по связям с общественностью УрФУ

Уральский федеральный университет (УрФУ) и Ляонинский технический университет (ЛНТУ) открыли в китайском городе Фусинь интеллектуальный инженерный институт, сообщили в пресс-службе российского вуза РИА Новости.

«УрФУ и ЛНТУ ежегодно планируют принимать до 360 студентов в новый институт. В бакалавриате и магистратуре будут реализованы программы "Технологические машины и оборудование", "Менеджмент", "Прикладная математика" и "Информационные системы и технологии". Первая группа из 240 студентов приступит к занятиям в сентябре», — рассказали в пресс-службе.

Ректор УрФУ Илья Обабков отметил, что цифровизация промышленности требует совместных разработок. Создание института в Фусине предоставит исследователям возможность работать над актуальными проектами в этой области и откроет новые перспективы для студентов и преподавателей.

Президент ЛНТУ Ма Сюцюань добавил, что обучение будет вестись на английском языке. В работе института примут участие молодые преподаватели из УрФУ, которые приедут в Фусинь для проведения трехнедельных курсов.

На базе института планируется создать совместную лабораторию интеллектуальной робототехники в энергетике.

УрФУ сотрудничает с 51 китайским вузом, в нем обучается 2090 китайских студентов. За последние три года российские ученые опубликовали 299 статей совместно с исследователями из 144 китайских организаций.

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