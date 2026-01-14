Россиянам назвали красивые даты свадеб в 2026 году
Ажиотаж работники ЗАГСов при этом ожидают 26-го числа каждого месяца
14 января 2026, 23:35, ИА Амител
ЗАГС, свадьба / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В 2026 году определены привлекательные даты для проведения свадебных торжеств. Особый интерес ожидается к 26-му числу каждого месяца. В частности, в апреле и июле 26-го числа сотрудники органов ЗАГС при наличии запроса готовы организовать церемонии бракосочетания в воскресный день.
Эстетически привлекательными считаются комбинации чисел 03.03, 06.06, 08.08, 09. 09, 10.10, 11.11, 12.12. Не теряют своей популярности для регистрации брака и такие даты, как День семьи, отмечаемый 15 мая, и День любви, семьи и верности, празднуемый 8 июля.
23:44:19 14-01-2026
Статистика по разводам 80%.
23:45:49 14-01-2026
Брак - это про развод и раздел имущества. А счастливым люди могут быть и без ЗАГСа.
06:07:01 15-01-2026
Толку-то. Все равно разведится. В самую некрасивую дату!
08:37:45 15-01-2026
Раньше по любви или залету женились. Теперь из-за красивой даты. Чтобы не забыть? Разводиться тоже в симметричную побегут? Тупые курицы.