Ажиотаж работники ЗАГСов при этом ожидают 26-го числа каждого месяца

14 января 2026, 23:35, ИА Амител

ЗАГС, свадьба / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2026 году определены привлекательные даты для проведения свадебных торжеств. Особый интерес ожидается к 26-му числу каждого месяца. В частности, в апреле и июле 26-го числа сотрудники органов ЗАГС при наличии запроса готовы организовать церемонии бракосочетания в воскресный день.

Эстетически привлекательными считаются комбинации чисел 03.03, 06.06, 08.08, 09. 09, 10.10, 11.11, 12.12. Не теряют своей популярности для регистрации брака и такие даты, как День семьи, отмечаемый 15 мая, и День любви, семьи и верности, празднуемый 8 июля.