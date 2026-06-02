Регулярный смех, если он еще и искренний, может стать естественной терапией против тревожности и хронической усталости

02 июня 2026, 12:45, ИА Амител

Смех / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Смех — это мощный биохимический процесс, который оказывает положительное влияние на организм. Он способствует снижению уровня гормонов стресса, таких как кортизол и адреналин, сообщил в беседе с RT психиатр Евгений Кульгавчук.

«Искренний смех снижает концентрацию кортизола, известного как гормон стресса, и адреналина, — пояснил специалист. — Вместо этого он стимулирует выработку эндорфинов, веществ, вызывающих чувство радости, и дофамина, гормона удовольствия».

Смех также способствует расслаблению мышц. Это можно сравнить с короткой, но интенсивной кардиотренировкой. Кровяное давление временно повышается, а затем устойчиво снижается, добавил он.

Благодаря смеху улучшается эластичность сосудов и активизируется работа сердца.

Смех укрепляет иммунную систему. Он повышает уровень иммуноглобулина А и активизирует T-лимфоциты, клетки, которые защищают организм от вирусов.

Юмор полезен при тревожных расстройствах, помогая справляться с негативными мыслями и снижать уровень стресса.

«При психосоматических расстройствах смех также может быть эффективен, так как он влияет на физиологические процессы и снижает уровень кортизола», — отметил Кульгавчук.

Юмор может быть полезен при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР), но только на поздних этапах терапии. После пережитой травмы смех помогает справиться с болезненными воспоминаниями, пояснил эксперт.

Однако смех не всегда является положительным явлением. Иногда он может выступать в роли защитного механизма, когда человек смеется, чтобы избежать неприятных тем. Но такая реакция может препятствовать процессу переживания травмы.

Сарказм, высмеивание и насмешки могут нанести вред. Они закрепляют негативные эмоции и снижают самооценку.