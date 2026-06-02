Россиянам посоветовали чаще смеяться для улучшения здоровья
Регулярный смех, если он еще и искренний, может стать естественной терапией против тревожности и хронической усталости
02 июня 2026, 12:45, ИА Амител
Смех — это мощный биохимический процесс, который оказывает положительное влияние на организм. Он способствует снижению уровня гормонов стресса, таких как кортизол и адреналин, сообщил в беседе с RT психиатр Евгений Кульгавчук.
«Искренний смех снижает концентрацию кортизола, известного как гормон стресса, и адреналина, — пояснил специалист. — Вместо этого он стимулирует выработку эндорфинов, веществ, вызывающих чувство радости, и дофамина, гормона удовольствия».
Смех также способствует расслаблению мышц. Это можно сравнить с короткой, но интенсивной кардиотренировкой. Кровяное давление временно повышается, а затем устойчиво снижается, добавил он.
Благодаря смеху улучшается эластичность сосудов и активизируется работа сердца.
Смех укрепляет иммунную систему. Он повышает уровень иммуноглобулина А и активизирует T-лимфоциты, клетки, которые защищают организм от вирусов.
Юмор полезен при тревожных расстройствах, помогая справляться с негативными мыслями и снижать уровень стресса.
«При психосоматических расстройствах смех также может быть эффективен, так как он влияет на физиологические процессы и снижает уровень кортизола», — отметил Кульгавчук.
Юмор может быть полезен при посттравматическом стрессовом расстройстве (ПТСР), но только на поздних этапах терапии. После пережитой травмы смех помогает справиться с болезненными воспоминаниями, пояснил эксперт.
Однако смех не всегда является положительным явлением. Иногда он может выступать в роли защитного механизма, когда человек смеется, чтобы избежать неприятных тем. Но такая реакция может препятствовать процессу переживания травмы.
Сарказм, высмеивание и насмешки могут нанести вред. Они закрепляют негативные эмоции и снижают самооценку.
«Юмор возможен только на основе доверия. Нельзя шутить с человеком в кризисном состоянии или сразу после утраты. Главное, чтобы юмор помогал расширять перспективы и освобождаться от негативных эмоций», — заключил Кульгавчук.
12:53:07 02-06-2026
А если не до смеха?
12:54:49 02-06-2026
Так с детства же учили - Смех без причины, признак дурачины. А над чем нужно (можно) смеяться??
13:01:22 02-06-2026
чтобы смеяться - настроение должно быть хорошим.
а составляющие хорошее настроение - разнообразны.
нет, если вы дЭбил. то смеяться можно просто - без повода.
технически как бы тоже - ок
13:26:27 02-06-2026
Теперь понятно, почему каждый день нам рассказывают о нелепых инициативах депутатов. Чтобы был повод для смеха! Для улучшения ментального здоровья населения.
13:55:17 02-06-2026
"— Говорят, юмор жизнь продлевает...
— Это тем, кто смеется, жизнь продлевает, а тем кто острит — укорачивает"
(с) «Тот самый Мюнхгаузен»
14:01:08 02-06-2026
посоветовали чаще смеяться ---- смешной совет
14:16:24 02-06-2026
прихожу я такой в 14-ю поликлинику, а талоны к травматологу закончились.... ну, дай, думаю, посмеюсь.. начал выдавливать из себя смешки, потом и вправду смешно стало... минут через 15 порванные мениски и связки срослись....
15:30:08 02-06-2026
Гость (14:16:24 02-06-2026) прихожу я такой в 14-ю поликлинику, а талоны к травматологу ...
Ну связки вряд ли срастутся, но вероятность попасть к врачу увеличится в разы. Но только это будет не травматолог