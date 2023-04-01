Защита от слабоумия. Психолог о том, как устроен смех и зачем он нужен человеку

Даже самое маленькое "хи-хи!" – результат большой работы всего мозга

01 апреля 2023, 08:01, ИА Амител

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Учёные подсчитали, что взрослый человек в день смеётся в среднем 15-18 раз, то есть чаще, чем ест, пьёт и ходит по нужде. В честь смеха придумали даже специальный день в году – 1 апреля. Но почему одни люди хохочут – только палец покажи, а других не рассмешит даже самый виртуозный юморист? Всегда ли смех без причины – признак дурачины? И почему не умеют смеяться животные? Во всём этом мы разбирались вместе с нейропсихологом, экспертом в области работы мозга и мыслительных процессов Ларисой Головиной. Разговор получился сложный, но интересный.

Геометрия смеха

– Что такое смех в обывательском смысле – знают все, а что такое смех с точки зрения науки?

– Смех – это сложная смесь биологических и социально обусловленных поведенческих реакций. Биологию мы видим, прежде всего, во внешних проявлениях смеха: меняется мимика, так или иначе в этот процесс вовлекается тело. Во время смеха в организме человека происходит целый каскад химических реакций, сопровождающих радость и удовольствие. Но есть ещё и психические процессы, происходящие в мозге, которые запускают все эти реакции.

Смех может возникнуть по принципу эмоционального заражения, как зевота, когда смеются люди вокруг, причём сам человек может даже не понять, почему он засмеялся. Бывает смех как эмоциональный ответ на какое-то стороннее действие: кто-то вздрогнул от громко хлопнувшей двери – а мне от этого смешно. Смех может запустить некий речевой оборот, построенный на смене контекста или двойном смысле, например, шутка о том, что самый заразительный смех – у шефа. И так далее.

Тут важно понимать, что "пусковых крючков" для смеха очень много, но не все они гарантированно запустят эту реакцию у разных людей. С этой позиции известное выражение звучало бы так: сколько людей – столько и смеха. В психике вообще не бывает линейных моделей, здесь работают сложные многомерные матрицы, основанные на пересечении множества плоскостей, на замысловатых вариантах взаимодействия самых различных отделов мозга в каждом конкретном случае.

– Это, например, какие?

– Прежде всего, генетическая. Мы смеёмся, потому что такая функция "встроена" в любого человека от природы с момента его рождения. Именно поэтому я не пойму, о чём говорит мне, например, туземец Африки, не зная его языка, но эмоцию смеха у него я распознаю всегда. Ещё одна плоскость – это личностные ценности, набор которых у каждого человека свой. Например, один закатится от того, что девушка в красивом платье упала в лужу и испачкалась, а второй сочувственно поспешит помочь ей подняться. А если сюда пристыковывается ещё и социальная плоскость, то возникает третья ситуация: мне вроде бы и смешно – ну прикольно же кувыркнулась! – и я бы присоединился к тому, кто смеётся над бедной девушкой, но я сдержусь, потому что понимаю, что это – неодобряемое обществом, неприличное поведение. Очевидно, что в процессе рождения смеха практически всегда задействована и когнитивная плоскость. Человек смеётся, если понимает, что именно смешно в какой-то ситуации или шутке. Но опять же, само по себе понимание шутки не обязательно запустит смех, если включится механизм блокировки со стороны ценностно-смысловой сферы: я и шутку понял, и вижу, как другие над ней смеются, но сам я этого делать не буду, потому что хочу поддерживать меланхоличный образ томного юноши.

Не виноватая я – мне не смешно!

– От чего зависят комбинации всех этих плоскостей?

– Любой психический процесс в моменте своего возникновения и в особенностях протекания опирается на возможности мозга. Что это значит? Мозг – структура иерархичная. У него есть нижележащие и вышележащие структуры. Первые отвечают за более простые функции, вторые – за более сложные. В процессе эволюции вышележащие структуры как составляющая часть мозга сформировались гораздо позже нижележащих.

Так вот: сложность стимула, который запустит реакцию смеха, зависит от того, насколько развиты структуры мозга. Например, самая простая – моторная – реакция реализуется только нижележащими структурами. Человек такого уровня никогда не будет смеяться над шутками, основанными на иронии, смене контекста, сарказме – он их просто не поймёт. Высокоразвитому же мозгу доступны все варианты: от смеха как эмоционального подражания до смеха как реакции на понимание сложной смысловой конструкции речи.

Когда говорят, что по смеху человека можно многое о нём узнать, некоторые думают, что речь идёт о манере смеяться. Хотя на самом деле характер смеха может быть обусловлен элементарной физикой: тембр голоса у него громкий – вот он и ржёт. Гораздо вероятнее о человеке может многое рассказать не то, как он смеётся, а то, над чем он смеётся.

– В каких случаях структуры мозга могут быть недостаточно развиты для полноценного смеха?

– Психика может быть примитивной, например, потому что ей просто мало лет, а в своём индивидуальном развитии человек повторяет все этапы эволюции своего вида: чем младше ребёнок, тем менее развиты его мозговые структуры, тем слабее возможности его психики.

Например, первый смех младенцев – это ещё вообще не смех в общепризнанном понимании, это не осознаваемая реакция, а элементарный генетически прошитый посыл – мне хорошо, я рад. При этом он выражает эту радость буквально всем телом – и улыбается, и гулит, и ножками сучит, и ручками болтает. Но это не смех, а так называемый комплекс оживления – ребёнок не осознаёт, что с ним вообще сейчас происходит, он просто чувствует.

По мере взросления психики растёт и потенциал смеха. Ребёнок понимает, что это инструмент, с помощью которого можно решать какие-то свои задачи, и использует его по этому назначению. Например, вовлекает в свою деятельность значимых для себя людей. Все же наверняка видели ситуации, когда ребёнок, случайно сделав что-то, над чем засмеялись взрослые, начинает повторять это действие, чтобы вновь привлечь их внимание, снова услышать их смех. При этом мозг малыша, который всё-таки ещё недостаточно развит и не имеет необходимого жизненного опыта, не учитывает, что такой стимул несколько раз подряд не стреляет – поэтому он просто делает и всё.

Кстати, именно по этой причине в животном мире смех присущ только шимпанзе, которые в своём психическом развитии способны достигать уровня трехлётнего ребёнка. Другие животные просто издают похожие на смех звуки – не более того. Потому что генетически рефлекторная реакция как кашель или чих в случае со смехом обязательно должна быть положена на некий уровень интеллекта.

Смех сквозь слёзы

– А что значит выражение "идиотский смех", "смех сумасшедшего" – что не так со смехом людей с расстройствами психики?

– По сути, их мозг тоже находится в состоянии незрелости, но это другая незрелость, она обусловлена не возрастом, а биологическими ограничениями в развитии, например, генетическим заболеванием. У психически нездоровых людей высшие структуры мозга не могут развиваться полноценно.

Например, люди, у которых система зеркальных нейронов слабая или вообще отсутствует, не способны эмоционально заражаться – а это критично важное условие для смеха. Психопат умом понимает, что происходит, но эмоционально присоединиться к процессу он не способен. Или аутисты, страдающие заболеванием в тяжёлой форме, порой выдают парадоксальную реакцию на стимул смеха: он может смотреть на ваше лицо, но – что бы оно при этом ни выражало – видеть в нём только реакцию угрозы или агрессии. Вы улыбаетесь, ласково говорите ему: "Ты мой хороший! Ты моя рыбка!", а он пытается убежать или выколоть вам глаза.

– Поэтому, видимо, возникло выражение "смех без причины – признак дурачины"?

– Нет, тут просто хорошо рифмуется одно с другим. Это больше о неумении управлять своими эмоциями, контролировать и сдерживать их. Из этой же серии фраза "кто смешлив, тот слезлив" – так говорят о людях, легко и быстро переходящих из одной эмоции в другую.

Говоря научным языком, у них очень хорошо развита система зеркальных нейронов, они способны легко и быстро эмоционально заражаться, но при этом механизм саморегуляции работает плохо, что-то его тормозит. Вот человек только что смеялся, смотришь – а уже плачет, причём не слезы радости бегут из глаз, а именно произошёл переход из весёлого состояния в подавленное. Опять же каждый, наверное, встречал людей, прыскающих от смеха в кулачок: он понимает, что его смех неуместен, знает, что выглядит по-дурацки, но ничего не может поделать со своей слабой системой самоконтроля.

Стакан смеха или пять минут сметаны

– А зачем вообще человеку смех? Раз уж природа нам "выдала" такую возможность, зачем-то он всё-таки нужен?

– Конечно, нужен. Как говорится, смех смехом, но эта эмоциональная реакция выполняет несколько важных функций в жизни человека. И, прежде всего, с его помощью мы понимаем наше отношение к происходящему и закрепляем эффективное поведение. Как это работает?

Когда у человека появляется некая потребность, мозг выдаёт целый веер способов, с помощью которых её можно удовлетворить. Если сделанный выбор вам понравился, особая миндалина в мозге "присвоит" этому способу более высокий рейтинг по сравнению с другими. Чем чаще будет запускаться эта поведенческая модель, тем выше будет её рейтинг. И в очередной раз, когда вы снова испытаете ту же потребность, мозг вам "подсунет" топовую подсказку.

Когда парням говорят: "Чтобы понравиться девушке, рассмеши её" – это как раз тот самый случай. Получив удовольствие, девушка будет стремиться повторить ситуацию, которая его вызвала, то есть стремиться к общению с этим юморным парнем. Как и любая другая эмоциональная реакция смех помогает придавать смысл какой-либо деятельности. Например, парень бросил девушку. Она обижена, разочарована, злится, страдает. "Да чтобы я ещё раз влюбилась – да ни за что!" – отношения между мужчиной и женщиной для неё сейчас обесценены максимально. Но вот мудрая подружка находит "зацепки" в их романе, над которыми можно поиронизировать, – и жизнь снова заиграла яркими красками.

– А вот такой приём, как смехотерапия в больницах, медицинские клоуны, – как это работает?

– Здесь включается тонизирующая функция смеха. Замечали, что, когда устал, нет сил, стоит посмотреть какое-нибудь смешное видео, полистать прикольчики в телефоне – и силы появились? Пять минут смеха, заменяющие стакан сметаны, – это именно про это. По этой причине спикерам рекомендуют время от времени вставлять уместные шутки в свои речи и даже научные доклады. Смех активизирует внимание, помогает аудитории сконцентрировать силы на дальнейшее восприятие информации.

Кстати, обратная сторона смеха – умение юморить, создавать смешные шутки и ситуации, включает в себя ещё более ценный тонизирующий компонент, так как она напрямую связана с развитием коры головного мозга человека шутящего, с совершенствованием его вышележащих отделов. Чем чаще человек юморит, чем чаще он упражняется в создании сложных многокомпонентных матриц смеха, тем больше разнообразных нейронных связей формируется в его мозге. В конце концов, тем самым он продлевает свою активную жизнь и защищает себя от слабоумия в старости. Можно сказать, человек остаётся человеком, пока он смеётся.