Россияне после 45 лет стали чаще развиваться в новой сфере
В этом возрасте около половины опрошенных занимаются домом и бытом
18 марта 2026, 12:13, ИА Амител
По данным совместного исследования образовательного холдинга Skillbox, соцсети "Одноклассники" и сервиса Anketolog, более половины россиян старше 45 лет в зрелом возрасте приступили к реализации отложенных планов.
Например, начали осваивать новую сферу или занялись тем, что давно намеревались сделать. В опросе приняли участие 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 60 лет, пишет РИА Новости.
Согласно результатам исследования, 52% респондентов старше 45 лет сообщили, что сделали первые шаги в новом направлении или приступили к давно запланированным занятиям.
В то же время 72% участников опроса отметили, что сейчас у них больше свободного времени, чем прежде.
Анализ того, как россияне зрелого возраста распоряжаются свободным временем, показал, что около половины опрошенных занимаются домом и бытом.
При этом примерно 38% проводят время в интернете и социальных сетях, а порядка 37% уделяют внимание работе и подработке.
Однако приоритеты респондентов не всегда совпадают с реальным распределением времени. Так, 57% хотели бы больше времени уделять путешествиям, 36% — заботе о здоровье, а треть — дополнительному заработку. Кроме того, почти каждый пятый участник опроса признался, что хотел бы чаще заниматься освоением нового и обучением.
Исследование выявило, что россияне старше 45 лет активно адаптируются к современным цифровым реалиям. Поэтому около 44% из них предпочитают проходить онлайн‑курсы, а примерно 35% готовы осваивать онлайн‑профессии.
12:56:11 18-03-2026
Некоторые онли фанс осваивают.
13:07:16 18-03-2026
Musik (12:56:11 18-03-2026) Некоторые онли фанс осваивают. ... так всё в дом
13:55:19 18-03-2026
Согласна, в 44 поменяла все: место жительства, работу, круг общения. И, конечно же, в лучшую сторону. Этот возраст как нельзя лучше для этого подошел: ребенок вырос, кое-что нажито по средствам и жизненный опыт большим плюсом.
23:13:36 18-03-2026
Гость (13:55:19 18-03-2026) Согласна, в 44 поменяла все: место жительства, работу, круг ... Брошенка?
09:44:22 19-03-2026
Musik (23:13:36 18-03-2026) Брошенка?... с прицепом
23:45:03 20-03-2026
Гость (09:44:22 19-03-2026) с прицепом... Читай внимательно - ребенок вырос
23:44:24 20-03-2026
Musik (23:13:36 18-03-2026) Брошенка?... Как раз нет, неудачник. Желание развиваться + супруг единомышленник.