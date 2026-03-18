Россияне после 45 лет стали чаще развиваться в новой сфере

18 марта 2026, 12:13, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

По данным совместного исследования образовательного холдинга Skillbox, соцсети "Одноклассники" и сервиса Anketolog, более половины россиян старше 45 лет в зрелом возрасте приступили к реализации отложенных планов.

Например, начали осваивать новую сферу или занялись тем, что давно намеревались сделать. В опросе приняли участие 1,5 тысячи россиян в возрасте от 18 до 60 лет, пишет РИА Новости.

Согласно результатам исследования, 52% респондентов старше 45 лет сообщили, что сделали первые шаги в новом направлении или приступили к давно запланированным занятиям.

В то же время 72% участников опроса отметили, что сейчас у них больше свободного времени, чем прежде.

Анализ того, как россияне зрелого возраста распоряжаются свободным временем, показал, что около половины опрошенных занимаются домом и бытом.

При этом примерно 38% проводят время в интернете и социальных сетях, а порядка 37% уделяют внимание работе и подработке.

Однако приоритеты респондентов не всегда совпадают с реальным распределением времени. Так, 57% хотели бы больше времени уделять путешествиям, 36% — заботе о здоровье, а треть — дополнительному заработку. Кроме того, почти каждый пятый участник опроса признался, что хотел бы чаще заниматься освоением нового и обучением.

Исследование выявило, что россияне старше 45 лет активно адаптируются к современным цифровым реалиям. Поэтому около 44% из них предпочитают проходить онлайн‑курсы, а примерно 35% готовы осваивать онлайн‑профессии.

