Опрос показал, что свыше 40% россиян не готовы расходовать свои сбережения

26 февраля 2026, 14:46, ИА Амител

Более 40% жителей России признаются, что психологически не готовы расходовать собственные сбережения даже в ситуациях, когда деньги объективно нужны срочно. К таким выводам пришли аналитики компании "Выберу.ру", результаты опроса приводит РИА Новости.

Исследование показало, что привычку регулярно откладывать средства "на черный день" имеют 62% респондентов. При этом 41% опрошенных признались, что внутренне не готовы расстаться с накоплениями даже в случае экстренных расходов — например, при необходимости лечения, срочного ремонта или потери источника дохода.

«Лишь 31% участников опроса заявили, что готовы использовать сбережения без серьезных сомнений, если ситуация того требует. В то же время 28% россиян предпочли бы занять деньги у родственников или оформить кредит, чем тратить отложенные средства», — отмечается в исследовании.

Что касается способов хранения накоплений, 44% респондентов сообщили, что держат деньги на банковских вкладах, рассчитывая одновременно сохранить доходность и защититься от спонтанных покупок. Еще 31% используют накопительные счета, ценя возможность быстрого доступа к средствам. Около 17% хранят часть сбережений наличными — в рублях или иностранной валюте — дома. Остальные 8% распределяют деньги между разными инструментами, включая облигации и инвестиционные счета.

Отдельно в исследовании отмечается, что каждый пятый россиянин сознательно выбирает финансовые продукты с ограничением на досрочное снятие средств. Такой подход, по словам участников опроса, помогает снизить соблазн потратить накопленное раньше времени.

Ранее сообщалось, что программа долгосрочных сбережений изменится: срок, в течение которого можно будет снять деньги государственного софинансирования без потерь, увеличится с одного года до пяти лет. Это нововведение особенно важно для пенсионеров и людей предпенсионного возраста.