Опрос показал, что свыше 40% россиян не готовы расходовать свои сбережения
Также каждый пятый россиянин сознательно выбирает финансовые продукты с ограничением на досрочное снятие средств
26 февраля 2026, 14:46, ИА Амител
Более 40% жителей России признаются, что психологически не готовы расходовать собственные сбережения даже в ситуациях, когда деньги объективно нужны срочно. К таким выводам пришли аналитики компании "Выберу.ру", результаты опроса приводит РИА Новости.
Исследование показало, что привычку регулярно откладывать средства "на черный день" имеют 62% респондентов. При этом 41% опрошенных признались, что внутренне не готовы расстаться с накоплениями даже в случае экстренных расходов — например, при необходимости лечения, срочного ремонта или потери источника дохода.
«Лишь 31% участников опроса заявили, что готовы использовать сбережения без серьезных сомнений, если ситуация того требует. В то же время 28% россиян предпочли бы занять деньги у родственников или оформить кредит, чем тратить отложенные средства», — отмечается в исследовании.
Что касается способов хранения накоплений, 44% респондентов сообщили, что держат деньги на банковских вкладах, рассчитывая одновременно сохранить доходность и защититься от спонтанных покупок. Еще 31% используют накопительные счета, ценя возможность быстрого доступа к средствам. Около 17% хранят часть сбережений наличными — в рублях или иностранной валюте — дома. Остальные 8% распределяют деньги между разными инструментами, включая облигации и инвестиционные счета.
Отдельно в исследовании отмечается, что каждый пятый россиянин сознательно выбирает финансовые продукты с ограничением на досрочное снятие средств. Такой подход, по словам участников опроса, помогает снизить соблазн потратить накопленное раньше времени.
Ранее сообщалось, что программа долгосрочных сбережений изменится: срок, в течение которого можно будет снять деньги государственного софинансирования без потерь, увеличится с одного года до пяти лет. Это нововведение особенно важно для пенсионеров и людей предпенсионного возраста.
15:14:34 26-02-2026
"Лишь 31% участников опроса заявили, что готовы использовать сбережения без серьезных сомнений"---------------- 31% понимают, что скоро будет акция когда накопления сгорят синим пламенем, как когда то сгинули сбережения СССР, а так же сгорят все наворованные огромные накопления наличными у жуликов всех мастей в чуланах, гаражах, подвалах....
16:04:24 26-02-2026
Гость (15:14:34 26-02-2026) "Лишь 31% участников опроса заявили, что готовы использовать...
"а так же сгорят все наворованные огромные накопления наличными у жуликов всех мастей в чуланах, гаражах, подвалах...."
Здесь вы скорее всего ошибаетесь! Вряд ли жулики хранят кэш в фантиках. Не дураки они и другим высокопоставленным жуликам не верят, поэтому хранят в т.н. "токсической" валюте и иных несгораемых активах. Накроет, как всегда нас, у которых из накоплений только последняя зарплата.
16:34:34 26-02-2026
Гость (16:04:24 26-02-2026) "а так же сгорят все наворованные огромные накопления на... Крупные акулы да, так как ты описал, а вот многочисленные пираньи, генералы, полковники, крупные чиновники, богатые буратины у которых, как сообщают находятся триллионы, эти в основном хранят по чуланам. Офшоры им закрыты.
16:42:05 26-02-2026
Гость (16:34:34 26-02-2026) Крупные акулы да, так как ты описал, а вот многочисленные пи...
Если так, как пишите вы, то это было бы только к лучшему. Но, повторюсь, вряд ли...
17:35:44 26-02-2026
Гость (16:42:05 26-02-2026) Если так, как пишите вы, то это было бы только к лучшему... Другого варианта уже нет7
15:22:01 26-02-2026
У Вас на сайте спрашивают, где вы храните деньги. Если дома, то к вам гости или звонок от мошенников.
15:37:18 26-02-2026
Осталось определить процент тех, у кого есть сбережения.
16:08:33 26-02-2026
Гость (15:37:18 26-02-2026) Осталось определить процент тех, у кого есть сбережения....
Здесь вроде особого секрета нет. Если накопления на последний день не считать сбережениями, то у 3% наших соотечественников находится 95% всех финансов.
08:38:54 27-02-2026
или оформить кредит, чем тратить отложенные средства», — отмечается в исследовании.
Полный идиотизм, взять у банка, чтобы вдвое переплатить, нежели потратить накопленное при необходимости.
18:24:36 01-03-2026
смешно))