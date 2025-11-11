Россиянин полгода доказывал, что не умер, а потом скончался по-настоящему

Мужчина ходил по всем инстанциям, чтобы признать заключение о его смерти ошибочным, но результата не дождался

11 ноября 2025, 17:38, ИА Амител

Кладбище / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Житель России, ошибочно признанный скончавшимся, так и не был юридически "воскрешен" и умер по-настоящему, передает Telegram-канал "Инцидент Оренбург".

Речь идет о жителе Орска, который весной 2025 года столкнулся с тем, что в документах он уже не числился в живых. Причиной стало неверное опознание найденного тела, за него и приняли признанного умершим.

Но восстановить свои документы мужчина не успел: в октябре он скончался. Это создало серьезные проблемы для его семьи при организации похорон, поскольку в органах ЗАГС он уже был зарегистрирован как мертвый. Отменить первоначальную запись о его кончине удалось только через суд.